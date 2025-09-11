#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ρωσία: Επαναλειτουργεί το αεροδρόμιο του Κρασνοντάρ για πρώτη φορά μετά τον πόλεμο

Το αεροδρόμιο δεν δεχόταν πτήσεις από τα τέλη του Φεβρουαρίου 2022. Ωστόσο, «επιλύθηκαν εκκρεμή ζητήματα ασφαλείας» και θα διασφαλίσει την πρόσβαση των Ρώσων στα θέρετρα της Μαύρης και της Αζοφικής Θάλασσας.

Δημοσιεύθηκε: 11 Σεπτεμβρίου 2025 - 18:40

Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν την επαναλειτουργία του κύριου αεροδρομίου του Κρασνοντάρ, μιας από τις μεγαλύτερες πόλεις στη νότια Ρωσία, για πρώτη φορά από το 2022, όταν μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία σταμάτησαν οι πτήσεις για λόγους ασφαλείας.

Το υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε ότι έχει επιλύσει εκκρεμή ζητήματα ασφαλείας και ότι η επαναλειτουργία θα βοηθήσει τους ντόπιους κατοίκους και τις επιχειρήσεις, ενώ θα διασφαλίσει την πρόσβαση στα θέρετρα που υπάρχουν στις ακτές της Μαύρης και της Αζοφικής Θάλασσας.

Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας Rosaviatsiya ανακοίνωσε ότι το αεροδρόμιο του Κρασνοντάρ, το οποίο αναβαθμίστηκε, αναμένεται να δεχτεί την πρώτη του τακτική πτήση από τη Μόσχα στις 17 Σεπτεμβρίου, όταν θα προσγειωθεί ένα επιβατικό αεροσκάφος της αεροπορικής εταιρείας Aeroflot.

Το αεροδρόμιο δεν δεχόταν πτήσεις από τα τέλη του Φεβρουαρίου του 2022, όταν η Ρωσία, μετά την εισβολή της στην Ουκρανία, είχε κλείσει τουλάχιστον 10 αεροδρόμια για λόγους ασφαλείας.

Η Ρωσία επαναλειτούργησε το αεροδρόμιο του Γκελεντζίκ, επίσης στο νότο, τον Ιούλιο του 2025, και το αεροδρόμιο της Ελίστα, στην περιοχή της Καλμουχίας, τον Μάιο του 2024.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

