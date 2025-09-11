Hyundai: «Φρένο» στo εργοστάσιο στις ΗΠΑ μετά την επιδρομή της υπηρεσίας μετανάστευσης

Οι εργασίες για την κατασκευή εργοστασίου μπαταριών της Hyundai και της LG στην Τζόρτζια θα καθυστερούν, καθώς οι εμπλεκόμενες εταιρείες αντιμετωπίζουν ελλείψεις εργατικού δυναμικού, μετά από την επιχείρηση των μεταναστευτικών αρχών των ΗΠΑ που οδήγησε στη σύλληψη εργατών.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Hyundai, Χοσέ Μουνιόθ, δήλωσε σε συνέντευξή του την Πέμπτη ότι οι εργασίες έχουν ήδη καθυστερήσει κατά αρκετούς μήνες.

«Αυτό θα μας προκαλέσει τουλάχιστον δύο έως τρεις μήνες καθυστέρηση, γιατί τώρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να επιστρέψουν», είπε. «Έπειτα, πρέπει να δεις πώς μπορείς να καλύψεις αυτές τις θέσεις. Και, στη μεγάλη τους πλειονότητα, αυτοί οι άνθρωποι δεν βρίσκονται στις ΗΠΑ» πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις του ήρθαν μετά από επιχείρηση των ομοσπονδιακών αρχών στο εργοτάξιο του εργοστασίου στην Τζόρτζια — το οποίο διαχειρίζεται η νοτιοκορεατική αυτοκινητοβιομηχανία σε συνεργασία με την LG Energy Solution Ltd. — κατά την οποία συνελήφθησαν 475 εργαζόμενοι, οι περισσότεροι από αυτούς Κορεάτες.

Η αιφνίδια επιχείρηση έχει προκαλέσει σοκ στον κλάδο, ενώ οι εικόνες των συλληφθέντων με χειροπέδες στα χέρια, τη μέση και τους αστραγάλους έχουν επιβαρύνει τις διπλωματικές σχέσεις μεταξύ Σεούλ και Ουάσινγκτον.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg LG ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι «παραμένουμε δεσμευμένοι στα έργα μας στις ΗΠΑ και θα συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε τις περιστάσεις με σκοπό να συνεχίσουμε τις απαραίτητες επενδύσεις και δραστηριότητες. Οι προσπάθειες επαναπατρισμού των εργαζομένων προχωρούν και το ναυλωμένο αεροσκάφος που θα τους επαναφέρει αναμένεται να αναχωρήσει από τις ΗΠΑ την Πέμπτη και να φτάσει στην Κορέα την Παρασκευή».

Ωστόσο, οι οικονομικές συνέπειες ενδέχεται να έχουν μόλις αρχίσει να γίνονται αισθητές.

Η επιχείρηση των αμερικανικών αρχών έχει θέσει υπό αμφισβήτηση επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων από κορεατικές εταιρείες στις ΗΠΑ. Οι κατασκευαστικές εργασίες έχουν διακοπεί σε πολλά εργοτάξια της LG Energy Solution σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ ορισμένοι Κορεάτες εργαζόμενοι αποφεύγουν να δεχτούν αναθέσεις στις ΗΠΑ, φοβούμενοι ότι θα βρεθούν αντιμέτωποι με παρόμοιες επιχειρήσεις καταστολής.