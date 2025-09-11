#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Μητσοτάκης σε εμίρη Κατάρ: Ανεπίτρεπτη παραβίαση της εδαφικής κυριαρχίας σας

«Ο διάλογος είναι το μόνο μέσο για την αποκατάσταση της σταθερότητας και την επίτευξη βιώσιμης ειρήνης στη Μέση Ανατολή». Τηλεφωνική επικοινωνία του πρωθυπουργού με τον σεΐχη Tαμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι.

Δημοσιεύθηκε: 11 Σεπτεμβρίου 2025 - 19:47

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον εμίρη του Κατάρ, σεΐχη Tαμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για ανεπίτρεπτη παραβίαση της εδαφικής κυριαρχίας του Κατάρ, αναφερόμενος στην πρόσφατη ισραηλινή επίθεση με έξι νεκρούς στην Ντόχα, και υπογράμμισε ότι ο διάλογος είναι το μόνο μέσο για την αποκατάσταση της σταθερότητας και την επίτευξη βιώσιμης ειρήνης στη Μέση Ανατολή.

