Κίεβο: Η γερμανική Rheinmetall θα παράγει βλήματα σε νέο εργοστάσιο στην Ουκρανία

Στις 9 Σεπτεμβρίου, διατέθηκε έκταση που βρίσκεται σε ασφαλή περιοχή της Ουκρανίας, όπου θα κατασκυαστεί μια νέα μονάδα παραγωγής βλημάτων Rheinmetall για τις ανάγκες των Αμυντικών Δυνάμεων, δήλωσε ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας.

Δημοσιεύθηκε: 11 Σεπτεμβρίου 2025 - 20:04

Η γερμανική βιομηχανία όπλων Rheinmetall σχεδιάζει να κατασκευάζει βλήματα πυροβολικού για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις σε μονάδα παραγωγής που θα δημιουργηθεί μελλοντικά στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας της χώρας.

«Στις 9 Σεπτεμβρίου, διατέθηκε έκταση που βρίσκεται σε ασφαλή περιοχή της Ουκρανίας, όπου θα κατασκυασθεί μια νέα μονάδα παραγωγής βλημάτων Rheinmetall για τις ανάγκες των Αμυντικών Δυνάμεων», δήλωσε ο Ντενίς Σμιχάλ μέσω ανάρτησης του στην πλατφόρμα Χ.

Το Κίεβο ζητά βοήθεια από τους Δυτικούς εταίρους του για να αναβαθμίσει την εγχώρια βιομηχανία όπλων, καθώς συνεχίζει να αποκρούει τις ρωσικές δυνάμεις για τέταρτη χρονιά από την εισβολή των στρατευμάτων της Μόσχας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

