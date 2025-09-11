#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Η Paramount Skydance ετοιμάζει προσφορά για εξαγορά της Warner Bros

Η Paramount ετοιμάζει πρόταση εξαγοράς της Warner Bros με χρηματοδότηση από την οικογένεια Έλισον. Στο πακέτο περιλαμβάνονται τα καλωδιακά της δίκτυα και το κινηματογραφικό στούντιο. Ράλι 20% για τη μετοχή της Warner Bros.

Δημοσιεύθηκε: 11 Σεπτεμβρίου 2025 - 21:00

H Paramount Skydance ετοιμάζει προσφορά εξαγοράς της Warner Bros Discovery, σύμφωνα με πηγές της Wall Street Journal. 

Η προσφορά στηρίζεται από την οικογένεια Έλισον και περιλαμβάνει κυρίως μετρητά. 

Το ντιλ θα αφορά το σύνολο της Warner Bros, συμπεριλαμβανομένων των τηλεοπτικών της δικτύων και του κινηματογραφικού στούντιο. 

Η Warner Bros είχε ανακοινώσει πέρυσι ότι σκοπεύει να αναδιαρθρώσει τις δραστηριότητές της σε δύο μονάδες, μια που θα είναι επικεντρωμένη στα τηλεοπτικά δίκτυα και μια άλλη για την παραγωγή ταινιών και το streaming. 

H Skydance του Ντέιβιντ Έλισον, γιου του δισεκατομμυριούχου συνιδρυτή της Oracle Λάρι Έλισον, έκλεισε πριν από μερικές εβδομάδες συμφωνία για τη συγχώνευσή της με την Paramount, στην οποία ανήκουν τα κανάλια Nickeloden, MTV, Comedy Central και το ομώνυμο κινηματογραφικό στούντιο.

Aμέσως μετά τη δημοσίευση της είδησης από τη WSJ για την προσφορά της Paramount η μετοχή της Warner Bros σημείωσε άλμα έως και 20%. 

