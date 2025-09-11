#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Συναγερμός στις ΗΠΑ μετά από απειλή για βόμβα στα γραφεία του Δημοκρατικού Κόμματος

Ειδικές μονάδες πραγματοποίησαν έρευνες, χωρίς ωστόσο να έχει εντοπιστεί κάποιο ύποπτο αντικείμενο μέχρι στιγμής.

Δημοσιεύθηκε: 11 Σεπτεμβρίου 2025 - 21:40

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης (τοπική ώρα) στην Ουάσιγκτον, έπειτα από απειλή για βόμβα στα κεντρικά γραφεία της Εθνικής Επιτροπής του Δημοκρατικού Κόμματος.

Δυνάμεις της Αστυνομίας έσπευσαν στο κτήριο, ενώ αφού η περιοχή αποκλείστηκε, ειδικές μονάδες πραγματοποίησαν έρευνες, χωρίς ωστόσο να έχει εντοπιστεί κάποιο ύποπτο αντικείμενο μέχρι στιγμής.

 

Παράλληλα, έχει εκδοθεί ειδοποίηση ενημερώνοντας το προσωπικό να αποφύγει τα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην Ουάσιγκτον.

«Παρακαλούμε ενημερώστε το προσωπικό σας. Η Αστυνομία του Καπιτωλίου ανταποκρίνεται σε ένα περιστατικό στα κεντρικά γραφεία του Εθνικού Δημοκρατικού Κομιτάτου (DNC)», αναφέρεται σε αυτήν.

