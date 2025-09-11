Συναγερμός στις ΗΠΑ μετά από απειλή για βόμβα στα γραφεία του Δημοκρατικού Κόμματος

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης (τοπική ώρα) στην Ουάσιγκτον, έπειτα από απειλή για βόμβα στα κεντρικά γραφεία της Εθνικής Επιτροπής του Δημοκρατικού Κόμματος.

Δυνάμεις της Αστυνομίας έσπευσαν στο κτήριο, ενώ αφού η περιοχή αποκλείστηκε, ειδικές μονάδες πραγματοποίησαν έρευνες, χωρίς ωστόσο να έχει εντοπιστεί κάποιο ύποπτο αντικείμενο μέχρι στιγμής.

🚨 BREAKING: A bomb threat has been made at the Democrat National Committee HQ in DC



Low sense of urgency in the area, though.



Seems police have already determined this is bullsht.



The Democrats had to find a way to make themselves victims after they kiIIed Charlie Kirk pic.twitter.com/1msdRDLAE0 — Nick Sortor (@nicksortor) September 11, 2025

Παράλληλα, έχει εκδοθεί ειδοποίηση ενημερώνοντας το προσωπικό να αποφύγει τα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην Ουάσιγκτον.

«Παρακαλούμε ενημερώστε το προσωπικό σας. Η Αστυνομία του Καπιτωλίου ανταποκρίνεται σε ένα περιστατικό στα κεντρικά γραφεία του Εθνικού Δημοκρατικού Κομιτάτου (DNC)», αναφέρεται σε αυτήν.

ΠΗΓΗ: ertnews.gr