#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ο πρίγκιπας Χάρι στο Κίεβο, επίσκεψη-έκπληξη

Στόχος του είναι να συνδράμει στην αποκατάσταση στρατιωτικών που έχουν τραυματιστεί σοβαρά κατά τη διάρκεια του τριετούς πολέμου με τη Ρωσία.

Ο πρίγκιπας Χάρι στο Κίεβο, επίσκεψη-έκπληξη

Δημοσιεύθηκε: 12 Σεπτεμβρίου 2025 - 10:48

Ο πρίγκιπας Χάρι πραγματοποίησε μια ξαφνική επίσκεψη στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας για να συνδράμει στην αποκατάσταση στρατιωτικών που έχουν τραυματιστεί σοβαρά κατά τη διάρκεια του τριετούς πολέμου με τη Ρωσία.

Σύμφωνα με τον Guardian, ταξίδεψε μαζί με μια ομάδα από το Ίδρυμα Invictus Games και αναμένεται να παρουσιάσει νέα σχέδια για την υποστήριξη των τραυματισμένων.

«Δεν μπορούμε να σταματήσουμε τον πόλεμο, αλλά αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε στη διαδικασία αποκατάστασης», σημείωσε.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μαζική ουκρανική επίθεση με drones κατά της Ρωσίας

Πιάστηκε... αδιάβαστο το ΝΑΤΟ από τα ρωσικά drones στην Πολωνία

Γεωργία: Δύο Ουκρανοί συνελήφθησαν για παράνομη διακίνηση εκρηκτικών

Ιταλία: Συνάντηση Ταγιάνι-Φιντάν για Ουκρανία και Λιβύη

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο