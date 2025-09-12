Ο πρίγκιπας Χάρι στο Κίεβο, επίσκεψη-έκπληξη

Ο πρίγκιπας Χάρι πραγματοποίησε μια ξαφνική επίσκεψη στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας για να συνδράμει στην αποκατάσταση στρατιωτικών που έχουν τραυματιστεί σοβαρά κατά τη διάρκεια του τριετούς πολέμου με τη Ρωσία.

Σύμφωνα με τον Guardian, ταξίδεψε μαζί με μια ομάδα από το Ίδρυμα Invictus Games και αναμένεται να παρουσιάσει νέα σχέδια για την υποστήριξη των τραυματισμένων.

«Δεν μπορούμε να σταματήσουμε τον πόλεμο, αλλά αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε στη διαδικασία αποκατάστασης», σημείωσε.