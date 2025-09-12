Ινδία: Σχέδια για σιδηροδρομικές γραμμές 500 χλμ. στα σύνορα με την Κίνα

Η Ινδία σχεδιάζει να κατασκευάσει σιδηροδρομικές γραμμές μήκους 500 χιλιομέτρων στα σύνορα με την Κίνα, για να διευκολύνει μεταξύ άλλων τη σύνδεση της χώρας με κράτη όπως το Μπαγκλαντές, τη Μιανμάρ και το Μπουτάν, σύμφωνα με πηγές. Το έργο εκτιμάται ότι θα κοστίσει $3,4 δισ., και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός τεσσάρων ετών, μεταδίδει το Bloomberg.

Πρόκειται για νέα προσθήκη στη μακρά λίστα των επενδύσεων στις υποδομές, στις οποίες έχει προχωρήσει η Ινδία την τελευταία δεκαετία. Στο διάστημα αυτό, το Νέο Δελχί έχει επιμηκύνει κατά 10.000 χιλιόμετρα τους αυτοκινητοδρόμους της, κάτι που κόστισε $12,9 δισ. (1,07 τρισ. ρουπίες), ενώ υπό κατασκευή βρίσκονται επίσης άλλα 5.055 χιλιόμετρα αυτοκινητοδρόμων.

Σκοπός των νέων σιδηροδρομικών γραμμών είναι αφενός να διευκολύνουν τις ροές εμπορίου και αφετέρου να μειώσουν τον χρόνο που απαιτείται για τη μεταφορά σωστικών συνεργείων σε απομακρυσμένες περιοχές μετά από καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως φυσικές καταστροφές.

Από την άλλη πλευρά ωστόσο, η ολοκλήρωση του έργου θα επιτάχυνε τη μετακίνηση ινδικών στρατευμάτων στα σύνορα, σε περίπτωση νέων εντάσεων με το Πεκίνο. Στο πλαίσιο αυτό, μελετάται επίσης η προσθήκη σιδηροδρομικών γραμμών κοντά στα αμφισβητούμενα σύνορα με την Κίνα, στη βόρεια περιοχή Λαντάκ, σύμφωνα με πηγές.

Ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι έχει δώσει προτεραιότητα στην αναβάθμιση της συνδεσιμότητας ευαίσθητων ζωνών όπως το Ντόκλαμ, οροπέδιο κοντά στα ινδικά σύνορα που διεκδικείται τόσο από την Κίνα όσο και από το Μπουτάν. Νωρίτερα επίσης, εγκαινίασε την ψηλότερη σιδηροδρομική γέφυρα στον κόσμο που συνδέει την κοιλάδα του Κασμίρ με την υπόλοιπη χώρα.

Και η Κίνα ωστόσο έχει επιταχύνει την κατασκευή υποδομών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τόσο για ειρηνικούς όσο και για στρατιωτικούς σκοπούς, όπως αεροδρόμια και ελικοδρόμια μετά τη στρατιωτική αντιπαράθεση του 2017 για το Ντόκλαμ. Η επέκτασή της έχει ενισχύσει τις δυνατότητες υλικοτεχνικής υποστήριξης του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού μέσω ταχύτερης μετακίνησης εξοπλισμού και στρατευμάτων.