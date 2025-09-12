Γαλλία: Θέλει να αυξήσει την πίεση στο Ισραήλ για να λήξει ο πόλεμος στη Γάζα

Η Γαλλία αναμένει να αυξήσει την πίεση στην ισραηλινή κυβέρνηση προκειμένου να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Γάζα, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας με την ελπίδα πως θα υπάρξει μεταβολή της θέσης χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να επιβάλει κυρώσεις.

"Προφανώς, θέλουμε να συνεχίσουμε να αυξάνουμε την πίεση στην ισραηλινή κυβέρνηση, όχι στον ισραηλινό λαό με τον οποίο η Γαλλία έχει σχέσεις", διευκρίνισε ωστόσο ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό στο France Inter.

Υπογράμμισε ότι δεν έχουν ληφθεί κυρώσεις από την ΕΕ σε βάρος του Ισραήλ επειδή δεν υπάρχει ομοφωνία, όμως σημείωσε πως υπάρχει μία μεταβολή της θέσης.

"Την Τετάρτη, στην ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για πρώτη φορά, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έκανε ανοίγματα για κυρώσεις σε βάρος ορισμένων Ισραηλινών αξιωματούχων, για αμφισβήτηση ορισμένων εμπορικών διαστάσεων της συμφωνίας σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ισραήλ", είπε ακόμη.

Παράλληλα, ο υπουργός εξέφρασε ικανοποίηση για την προοπτική έγκρισης κειμένου από τον ΟΗΕ σήμερα που θα καταδικάζει τη Χαμάς.

"Θα κρατήσουμε τη 12η Σεπτεμβρίου ως την ημέρα οριστικής διεθνούς απομόνωσης της Χαμάς", εκτίμησε.

"Σήμερα, για πρώτη φορά, με πρωτοβουλία της Γαλλίας, τα Ηνωμένα Έθνη θα καταδικάσουν τη Χαμάς", εξήγησε.

Διαβεβαίωσε πως το κείμενο, που καταρτίστηκε από τη Γαλλία και τη Σαουδική Αραβία, "το οποίο καταδικάζει τη Χαμάς και τα εγκλήματά της, το οποίο καλεί για τον αφοπλισμό της και για τον οριστικό αποκλεισμό της από κάθε συμμετοχή στο μέλλον της Παλαιστίνης" θα "υιοθετηθεί ευρέως".

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αναμένεται να εκφραστεί σήμερα για τη "δήλωση της Νέας Υόρκης", με σκοπό να δοθεί νέα πνοή στη λύση δύο κρατών, ενός ισραηλινού και ενός παλαιστινιακού, αποκλείοντας ωστόσο αναμφίβολα τη Χαμάς.

Το Ισραήλ επικρίνει σφόδρα εδώ και σχεδόν δύο χρόνια ότι η Γενική Συνέλευση και το Συμβούλιο Ασφαλείας δεν έχουν μπορέσει να καταδικάσουν απερίφραστα τις χωρίς προηγούμενο επιθέσεις της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης στο νότιο τμήμα της επικράτειάς του στις 7 Οκτωβρίου 2023.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ