«Καμπανάκι» για τις γερμανικές εξαγωγές λόγω δασμών

Ο βασικός εξαγωγικός τομέας της Γερμανίας παραμένει βυθισμένος σε κρίση λόγω της πτώσης της ζήτησης, της αύξησης του κόστους και του εντεινόμενου προστατευτισμού, σύμφωνα με την εμπορική ένωση BGA.

Οι εξαγωγές από τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης αναμένεται να συρρικνωθούν κατά 2,5% φέτος, ποσοστό περίπου σύμφωνο με την πρόβλεψη του Ιανουαρίου, αλλά που εξακολουθεί να παρουσιάζει «μια ανησυχητική εικόνα», ανέφερε την Πέμπτη η BGA.

«Οι Γερμανοί εξαγωγείς μάχονται σε πολλά μέτωπα», δήλωσε ο πρόεδρος της BGA, Ντιρκ Γιαντούρα, στο Bloomberg. «Οι κίνδυνοι για το παγκόσμιο εμπόριο επιμένουν, υποκινούμενοι από την αύξηση των εμποδίων στο εμπόριο, τις γεωπολιτικές εντάσεις και την επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας».

Η γερμανική οικονομία έχει ουσιαστικά μείνει στάσιμη μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στις αρχές του 2022, ενώ ο εμπορικός πόλεμος του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει μειώσει περαιτέρω τις ελπίδες για ταχεία επιστροφή σε ουσιαστική ανάπτυξη.

Ο Γιαντούρα προειδοποίησε ότι πολλοί από τους νέους δασμούς των ΗΠΑ είναι τόσο υψηλοί που καθιστούν τις εμπορικές συναλλαγές «απλώς αδύνατες», ισοδυναμώντας με την ουσιαστική απώλεια της αμερικανικής αγοράς για πολλούς γερμανούς εξαγωγείς.