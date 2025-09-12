Ρωσία: Μείωση επιτοκίων κατά μία μονάδα

Η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας μείωσε τα επιτόκια κατά μία ολόκληρη ποσοστιαία μονάδα, απογοητεύοντας ωστόσο όσους ανέμεναν ακόμη μεγαλύτερη μείωση.

Μετά τη σημερινή απόφαση, το βασικό επιτόκιο δανεισμού μειώνεται κατά 100 μονάδες βάσης, στο 17% από 18%.

Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg ανέμεναν μείωση κατά 200 μονάδες βάσης.

Ανακοινώνοντας την απόφαση, η κεντρική τράπεζα στη Μόσχα επισημαίνει ότι ο πληθωρισμός εξακολουθεί να κινείται πάνω από τον στόχο του 4%.

«Η τρέχουσα αύξηση των τιμών δεν έχει αλλάξει σημαντικά και γενικά παραμένει πάνω από 4% σε ετήσια βάση. Η οικονομία συνεχίζει να επιστρέφει σε ισορροπημένη αναπτυξιακή πορεία. Η αύξηση των δανείων έχει επιταχυνθεί τους τελευταίους μήνες. Οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό παραμένουν υψηλές», σημειώνει.