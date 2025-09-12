#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Δεν καταγράφηκαν ζημιές ή τραυματίες, ανακοίνωσε θυγατρική της Rosatom.

Καταρρίφθηκε ουκρανικό drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Σμολένσκ

Δημοσιεύθηκε: 12 Σεπτεμβρίου 2025 - 16:16

Ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος επιτέθηκε κατά την διάρκεια της νύχτας σε ένα από τα κτίρια του πυρηνικού σταθμού του Σμολένσκ στην δυτική Ρωσία αλλά καταρρίφθηκε, ενώ δεν αναφέρθηκαν ζημιές ή τραυματίες, ανακοίνωσε σήμερα μια θυγατρική της ρωσικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας Rosatom.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

