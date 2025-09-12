Η Δανία επιλέγει ευρωπαϊκά αντιαεροπορικά συστήματα αντί για Patriot

Η Δανία υπέβαλε παραγγελία ρεκόρ για ευρωπαϊκά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, αντί για αμερικανικά, καθώς η σχέση της σκανδιναβικής χώρας με την κυβέρνηση Τραμπ έχει επιδεινωθεί λόγω της Γροιλανδίας.

Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, η δανική κυβέρνηση επέλεξε την Πέμπτη το γαλλο-ιταλικό σύστημα SAMP-T αντί για το αμερικανικό Patriot, που αποτελεί το πλέον εμπορικά επιτυχημένο σύστημα, και ανακοίνωσε ότι θα επιλέξει ένα ακόμα ευρωπαϊκό σύστημα από τη Νορβηγία, τη Γερμανία ή τη Γαλλία, έναντι συνολικού ποσού 9,1 δισ. ευρώ.

«Δεν πρόκειται για απόρριψη των Patriot. Είναι επιλογή του καλύτερου», δήλωσε ο Περ Πούγκχολμ Όλσεν, επικεφαλής του γραφείου προμηθειών του δανικού υπουργείου Άμυνας. Επισήμανε την υψηλότερη τιμή και τον μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης ως λόγους που δεν επελέγη το αμερικανικό σύστημα.

Η αεράμυνα της Ευρώπης έχει έρθει ξανά στο προσκήνιο μετά την είσοδο περίπου 19 ρωσικών drones στον πολωνικό εναέριο χώρο την Τετάρτη.