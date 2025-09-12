ΗΠΑ: Υποχώρησε η καταναλωτική εμπιστοσύνη τον Σεπτέμβριο

Χαμηλότερα κινήθηκε η καταναλωτική εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, καταγράφοντας μεγαλύτερη πτώση από αυτήν που ανέμεναν οι αναλυτές.

Ειδικότερα, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης που καταρτίζει το πανεπιστήμιο του Μίτσιγκαν διολίσθησε στις 55,4 μονάδες από 58,2 τον Αύγουστο.

Οι αναλυτές προέβλεπαν οριακή πτώση στις 58 μονάδες.

Ο δείκτης τρεχουσών συνθηκών υποχώρησε στις 61,2 μονάδες από 61,7 έναν μήνα νωρίτερα.

Οι προσδοκίες για το επίπεδο του πληθωρισμού σε βάθος ενός έτους παρέμειναν αμετάβλητες στο 4,8%.