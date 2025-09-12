#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΗΠΑ: Υποχώρησε η καταναλωτική εμπιστοσύνη τον Σεπτέμβριο

Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης που καταρτίζει το πανεπιστήμιο του Μίτσιγκαν διολίσθησε στις 55,4 μονάδες από 58,2 τον Αύγουστο.

Δημοσιεύθηκε: 12 Σεπτεμβρίου 2025 - 17:28

Χαμηλότερα κινήθηκε η καταναλωτική εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, καταγράφοντας μεγαλύτερη πτώση από αυτήν που ανέμεναν οι αναλυτές. 

Ειδικότερα, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης που καταρτίζει το πανεπιστήμιο του Μίτσιγκαν διολίσθησε στις 55,4 μονάδες από 58,2 τον Αύγουστο. 

Οι αναλυτές προέβλεπαν οριακή πτώση στις 58 μονάδες. 

Ο δείκτης τρεχουσών συνθηκών υποχώρησε στις 61,2 μονάδες από 61,7 έναν μήνα νωρίτερα. 

Οι προσδοκίες για το επίπεδο του πληθωρισμού σε βάθος ενός έτους παρέμειναν αμετάβλητες στο 4,8%. 

