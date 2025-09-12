Ράλι 40% για τη Gemini στο ντεμπούτο της μετοχής στη Wall Street

H μετοχή της Gemini Space Station εκτοξεύτηκε κατά περισσότερο από 40% την Πέμπτη, αφού η εταιρεία διαχείρισης ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων άντλησε 425 εκατ. δολάρια μέσω αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO).

Η μετοχή άνοιξε στα 37,01 δολάρια στο χρηματιστήριο Nasdaq, έναντι 28 δολαρίων που ήταν η τιμή έναρξης στη σημερινή IPO.

Όπως μεταδίδει το CNBC, σε κάποιο σημείο της συνεδρίασης, η μετοχή διαπραγματευόταν έως και στα 40,71 δολάρια.

Η εταιρεία, με έδρα τη Νέα Υόρκη, τιμολόγησε την IPO της αργά την Πέμπτη πάνω από το αναμενόμενο εύρος της εβδομάδας, που κυμαινόταν μεταξύ 24 και 26 δολαρίων, και σαφώς υψηλότερα από το αρχικό εύρος των 17 έως 19 δολαρίων. Η αποτίμηση της εταιρείας πριν την έναρξη της διαπραγμάτευσης ανήλθε περίπου στα 3,3 δισ. δολάρια.

Η Gemini, η οποία λειτουργεί κυρίως ως ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων, ιδρύθηκε από τους αδελφούς Γουίνκλεβος το 2014 και, μέχρι το τέλος Ιουλίου, διατηρούσε περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 21 δισ. δολαρίων στην πλατφόρμα της.

Σύμφωνα με την καταχώρισή της στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC), η Gemini κατέγραψε καθαρή ζημία 159 εκατομμυρίων δολαρίων το 2024, ενώ μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2025, η ζημία ανήλθε στα 283 εκατομμύρια δολάρια.

Η εταιρεία προσφέρει επίσης stablecoin συνδεδεμένο με το δολάριο ΗΠΑ, πιστωτικές κάρτες με πρόγραμμα επιβράβευσης σε κρυπτονομίσματα, καθώς και υπηρεσίες θεματοφυλακής για θεσμικούς επενδυτές.