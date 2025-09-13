Stop στον στρατηγικό διάλογο με το Κόσοβο έβαλαν οι ΗΠΑ

Με ανακοίνωσή της, η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Πρίστινα γνωστοποιεί ότι σταματά επ αόριστον τον στρατηγικό διάλογο με την τοπική κυβέρνηση κατηγορώντας την για ενέργειες που «έχουν αυξήσει τις εντάσεις και την αστάθεια, περιορίζοντας την ικανότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να συνεργαστούν παραγωγικά με το Κόσοβο σε κοινές προτεραιότητες»

Η δήλωση

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέστειλαν επ’ αόριστον τον προγραμματισμένο Στρατηγικό Διάλογο με το Κόσοβο λόγω ανησυχιών για τις ενέργειες της υπηρεσιακής κυβέρνησης, οι οποίες έχουν αυξήσει τις εντάσεις και την αστάθεια, περιορίζοντας την ικανότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να συνεργαστούν παραγωγικά με το Κόσοβο σε κοινές προτεραιότητες. Παραμένουμε δεσμευμένοι στην προώθηση των κοινών συμφερόντων που μοιράζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο λαός του Κοσόβου.

Η σχέση μας με το Κόσοβο βασίζεται σε έναν κοινό στόχο: την ενίσχυση της ειρήνης και της σταθερότητας ως θεμέλιο για την αμοιβαία οικονομική ευημερία. Δυστυχώς, οι πρόσφατες ενέργειες και δηλώσεις του Υπηρεσιακού Πρωθυπουργού Κούρτι έχουν δημιουργήσει προκλήσεις στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί επί πολλά χρόνια.

Ο στρατηγικός διάλογος είχε ως σκοπό να ενισχύσει τους οικονομικούς και διπλωματικούς δεσμούς προς όφελος του αμερικανικού και του κοσοβάρικου λαού. Ελπίζουμε να επιδιώξουμε τέτοιες προσπάθειες στο μέλλον, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Γνωρίζουμε ότι αυτός είναι ένας στόχος που αποτελεί προτεραιότητα για τον λαό του Κοσόβου.