#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Η Κίνα αντεπιτίθεται στις ΗΠΑ με διπλή έρευνα για τα αμερικανικά τσιπ

Το Πεκίνο ελέγχει καταγγελίες για ντάμπινγκ στον τομέα των ημιαγωγών λίγο πριν από τις κρίσιμες εμπορικές συνομιλίες στη Μαδρίτη. Έρευνα και για αθέμιτες διακρίσεις κατά κινεζικών εταιρειών.

Η Κίνα αντεπιτίθεται στις ΗΠΑ με διπλή έρευνα για τα αμερικανικά τσιπ

Δημοσιεύθηκε: 13 Σεπτεμβρίου 2025 - 16:19

Η Κίνα ξεκίνησε δύο έρευνες που στοχεύουν τον αμερικανικό τομέα ημιαγωγών, ενόψει των προγραμματισμένων συνομιλιών μεταξύ των δύο χωρών για το εμπόριο και άλλα ζητήματα.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, το κινεζικό Υπουργείο Εμπορίου ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για ορισμένα αναλογικά τσιπ (IC chips) από τις 13 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με ανάρτηση στον ιστότοπό του. Παράλληλα, δρομολογήθηκε και έρευνα για πιθανές αθέμιτες διακρίσεις όσον αφορά τις κινήσεις των ΗΠΑ κατά του κινεζικού τομέα ημιαγωγών, σύμφωνα με ξεχωριστή ανακοίνωση του υπουργείου.

Η Κίνα είχε δηλώσει ήδη από τον Ιανουάριο ότι θα διερευνήσει καταγγελίες πως οι ΗΠΑ «ξεφορτώνονται» φθηνότερα τσιπ (ντάμπινγκ) και επιδοτούν τους δικούς τους κατασκευαστές.

Η έρευνα για το ντάμπινγκ θα διαρκέσει περίπου έναν χρόνο και μπορεί να παραταθεί για ακόμη έξι μήνες, αν χρειαστεί, ενώ η έρευνα κατά των αθέμιτων διακρίσεων συνήθως ολοκληρώνεται σε περίπου τρεις μήνες, σύμφωνα με την αρμόδια ρυθμιστική αρχή εμπορίου.

Ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, πρόκειται να συναντηθεί με τον Κινέζο αντιπρόεδρο Χε Λιφένγκ στη Μαδρίτη, για να συζητήσουν θέματα εμπορίου, οικονομίας και εθνικής ασφάλειας. Οι συνομιλίες θα καλύψουν επίσης το ζήτημα της ByteDance και της εφαρμογής TikTok — η οποία πρέπει έως την επόμενη εβδομάδα να καταλήξει σε συμφωνία ώστε να συνεχίσει τη λειτουργία της στις ΗΠΑ — καθώς και τις προσπάθειες καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σύμφωνα με το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κίνα: Καταδικάζει τον διάπλου πλοίων ΗΠΑ και Βρετανίας στο Στενό της Ταϊβάν

Δασμούς έως 100% κατά Κίνας-Ινδίας ζητούν οι ΗΠΑ από τους G-7

Τραμπ σε ΝΑΤΟ: Βάλτε δασμούς στην Κίνα ή μην σπαταλάτε τον χρόνο μου

Microsoft: Εκδόσεις χωρίς Teams για να αποφύγει πρόστιμο ΕΕ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο