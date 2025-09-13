Η Κίνα αντεπιτίθεται στις ΗΠΑ με διπλή έρευνα για τα αμερικανικά τσιπ

Η Κίνα ξεκίνησε δύο έρευνες που στοχεύουν τον αμερικανικό τομέα ημιαγωγών, ενόψει των προγραμματισμένων συνομιλιών μεταξύ των δύο χωρών για το εμπόριο και άλλα ζητήματα.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, το κινεζικό Υπουργείο Εμπορίου ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για ορισμένα αναλογικά τσιπ (IC chips) από τις 13 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με ανάρτηση στον ιστότοπό του. Παράλληλα, δρομολογήθηκε και έρευνα για πιθανές αθέμιτες διακρίσεις όσον αφορά τις κινήσεις των ΗΠΑ κατά του κινεζικού τομέα ημιαγωγών, σύμφωνα με ξεχωριστή ανακοίνωση του υπουργείου.

Η Κίνα είχε δηλώσει ήδη από τον Ιανουάριο ότι θα διερευνήσει καταγγελίες πως οι ΗΠΑ «ξεφορτώνονται» φθηνότερα τσιπ (ντάμπινγκ) και επιδοτούν τους δικούς τους κατασκευαστές.

Η έρευνα για το ντάμπινγκ θα διαρκέσει περίπου έναν χρόνο και μπορεί να παραταθεί για ακόμη έξι μήνες, αν χρειαστεί, ενώ η έρευνα κατά των αθέμιτων διακρίσεων συνήθως ολοκληρώνεται σε περίπου τρεις μήνες, σύμφωνα με την αρμόδια ρυθμιστική αρχή εμπορίου.

Ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, πρόκειται να συναντηθεί με τον Κινέζο αντιπρόεδρο Χε Λιφένγκ στη Μαδρίτη, για να συζητήσουν θέματα εμπορίου, οικονομίας και εθνικής ασφάλειας. Οι συνομιλίες θα καλύψουν επίσης το ζήτημα της ByteDance και της εφαρμογής TikTok — η οποία πρέπει έως την επόμενη εβδομάδα να καταλήξει σε συμφωνία ώστε να συνεχίσει τη λειτουργία της στις ΗΠΑ — καθώς και τις προσπάθειες καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σύμφωνα με το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών.