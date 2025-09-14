#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Νετανιάχου: Η επίσκεψη του Ρούμπιο καταδεικνύει «την ισχύ» των διμερών σχέσεων

Η ισραηλινοαμερικανική συμμαχία είναι τόσο ισχυρή, τόσο διαρκής όσο οι πέτρες του Τείχους των Δακρύων που μόλις αγγίξαμε, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Δημοσιεύθηκε: 14 Σεπτεμβρίου 2025 - 17:35

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα στη διάρκεια συνάντησής του με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ότι η επίσκεψη του τελευταίου στο Ισραήλ καταδεικνύει "την ισχύ" των σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ.

Αυτή η επίσκεψη "καταδεικνύει την ισχύ της ισραηλινοαμερικανικής συμμαχίας. Είναι τόσο ισχυρή, τόσο διαρκής όσο οι πέτρες του Τείχους των Δακρύων που μόλις αγγίξαμε", τόνισε ο Νετανιάχου κατά την κοινή του επίσκεψη με τον Ρούμπιο στο Τείχος των Δακρύων, στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

