Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 6,7%, φτάνοντας τα $35,1 δισ., καθώς οι εξαγωγικές επιχειρήσεις, προσπαθούν να τονώσουν τα έσοδα τους, πριν πληγούν περισσότερο από τους αμερικανικούς δασμούς.

Μειώθηκε το εμπορικό έλλειμα της Ινδίας τον Αύγουστο

Δημοσιεύθηκε: 15 Σεπτεμβρίου 2025 - 15:37

Το εμπορικό έλλειμμα της Ινδίας μειώθηκε στα $26,49 δισ. τον Αύγουστο, από $27,35 δισ. τον Ιούλιο, καθώς οι εξαγωγικές επιχειρήσεις, προσπαθούν να τονώσουν τα έσοδα τους, πριν πληγούν περισσότερο από τους αμερικανικούς δασμούς, μεταδίδει το Bloomberg.

Συγκεκριμένα, οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 10,1% σε ετήσια βάση, πέφτοντας στα $61,59 δισ. τον προηγούμενο μήνα. Στον αντίποδα, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 6,7%, φτάνοντας τα $35,1 δισ., σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Οι τιμωρητικοί δασμοί 50% που επέβαλε η Ουάσιγκτον στο Νέο Δελχί είναι από τους υψηλότερους στον κόσμο και απειλούν να καταστήσουν μη ανταγωνιστικές τις ινδικές εξαγωγές σε σχέση με εκείνες του Βιετνάμ και του Μπαγκλαντές. Ωστόσο οι σχέσεις των δύο χωρών έδειξαν σημάδια βελτίωσης την περασμένη εβδομάδα, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι δεσμεύτηκαν να επαναλάβουν τις συνομιλίες για το διμερές εμπόριο. Μάλιστα αντιπροσωπεία των ΗΠΑ θα μεταβεί στην ινδική πρωτεύουσα το βράδυ της Δευτέρας, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Νέου Δελχί, Ρατζές Αγκαρβάλ.

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι καλές εμπορικές σχέσεις με τις ΗΠΑ είναι μείζονος σημασίας για την ασιατική χώρα, αφού οι πρώτες απορροφούν παραδοσιακά το μεγαλύτερο μέρος των ινδικών εξαγωγών. Αν η κατάσταση δεν βελτιωθεί οι αμερικανικοί δασμοί αναμένεται να «χτυπήσουν» περισσότερο τα ινδικά προϊόντα έντασης εργασίας, όπως τα κλωστοϋφαντουργικά είδη και τα κοσμήματα.

Τέλος, σημειώνεται πως εκτός από τις ΗΠΑ το Νέο Δελχί επιδιώκει να συνάψει άμεσα συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών και με την ΕΕ, με τις δύο πλευρές να έχουν προγραμματίσει νέες συνομιλίες για το ζήτημα στις 6-10 Οκτωβρίου. 

