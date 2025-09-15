#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ρωσία: Δοκιμαστικό πλήγμα με πύραυλο Kalibr

Ο πύραυλος εκτοξεύτηκε από το υποβρύχιο «Αρχάγγελσκ» στην θάλασσα Μπαρέντς, στη διάρκεια των κοινών γυμνασίων Μόσχας-Μινσκ.

Ρωσία: Δοκιμαστικό πλήγμα με πύραυλο Kalibr

Δημοσιεύθηκε: 15 Σεπτεμβρίου 2025 - 16:46

Η Ρωσία πραγματοποίησε δοκιμαστικό πλήγμα με ένα πύραυλο Kalibr που εκτοξεύθηκε από το πυρηνικό υποβρύχιο «Αρχάγγελσκ» στην θάλασσα Μπαρέντς κατά την διάρκεια των κοινών ρωσο-λευκορωσικών γυμνασίων με την επωνυμία Zapad (Δύση) μετέδωσε σήμερα το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax.

Τα πλήγμα εναντίον ορισμένου στόχου πραγματοποιήθηκε από το υποβρύχιο από θέση υπό την θάλασσα, μετέδωσε το Interfax.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αιφνίδια επίσκεψη Αμερικανών αξιωματικών στη Λευκορωσία

Μνημείο πεσόντων στην Ουκρανία στήθηκε στην Αγία Πετρούπολη

ΝΑΤΟ: Καμία «άμεση απειλή» από τα κοινά γυμνάσια Ρωσίας-Λευκορωσίας

Αρχισαν τα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια Ρωσίας-Λευκορωσίας

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο