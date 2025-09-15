Ιταλία: Η κυβέρνηση ετοιμάζει σχέδια για επιπλέον έσοδα €1,5 δισ. από τις τράπεζες

Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι επεξεργάζεται προκαταρκτικό σχέδιο για να συγκεντρώσει επιπλέον 1,5 δισ. ευρώ από ιταλικές τράπεζες το 2027, αναβάλλοντας τις εκπτώσεις φόρου, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Οι Ιταλοί αξιωματούχοι εξετάζουν το ενδεχόμενο να ανανεώσουν το μέτρο για επιπλέον 12 μήνες, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό των εισφορών στον προϋπολογισμό στα 3 δισ. ευρώ τα επόμενα δύο χρόνια, δήλωσαν οι πηγές. Αν και η πολιτική αυτή θα ενίσχυε τις ταμειακές ροές της κυβέρνησης και θα μείωνε τα έσοδα των τραπεζών, οι δανειστές θα μπορούσαν τελικά να διεκδικήσουν το πλήρες ποσό όταν λήξει η αναβολή.

Η Ιταλία έχει ήδη καταφύγει στο πάγωμα των λεγόμενων αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (Deferred Tax Assets ή DTAs) για το 2025 και το 2026. Πρόκειται για πιστώσεις που προκύπτουν από προηγούμενες ζημίες, τις οποίες οι τράπεζες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα επόμενα έτη για να μειώσουν τη φορολογική τους επιβάρυνση.

Μια προσωρινή απαγόρευση της χρήσης τους σημαίνει ότι στην αρχή πληρώνουν περισσότερους φόρους αλλά αργότερα θα μπορέσουν να μειώσουν τον φορολογικό τους «λογαριασμό».

«Πρόκειται απλώς για μία από τις πιθανές επιλογές που εξετάζονται και δεν έχουν γίνει ακόμη υπολογισμοί με συγκεκριμένα νούμερα. Πρέπει ακόμα να καθίσουμε στο τραπέζι με τις τράπεζες και να συζητήσουμε το θέμα», ανέφερε το Υπουργείο Οικονομικών στο Bloomberg.