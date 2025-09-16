#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Γερμανία: Απρόσμενη άνοδος στην επενδυτική εμπιστοσύνη

Η εμπιστοσύνη των επενδυτών στη Γερμανία ενισχύθηκε τον Σεπτέμβριο, κόντρα στις προβλέψεις για νέα πτώση. Ο δείκτης ZEW βελτιώθηκε, αφήνοντας ελπίδες ότι η οικονομία μπαίνει σε φάση ανάκαμψης.

Δημοσιεύθηκε: 16 Σεπτεμβρίου 2025 - 13:06

Η εμπιστοσύνη των επενδυτών στις οικονομικές προοπτικές της Γερμανίας βελτιώθηκε απροσδόκητα τον Σεπτέμβριο, ενισχύοντας τις ελπίδες ότι η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης αφήνει πίσω της μια παρατεταμένη ύφεση.

Ο δείκτης προσδοκιών του ινστιτούτου ZEW ανήλθε στο 37,3 από 34,7 τον προηγούμενο μήνα. Οι αναλυτές σε έρευνα του Bloomberg ανέμεναν νέα πτώση στις 25, μετά από απότομη κάμψη τον Αύγουστο.

Αντίθετα, ο δείκτης τρεχουσών συνθηκών υποχώρησε, όπως αναμενόταν.

 

 

Πηγή: ZEW

 

