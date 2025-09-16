Ebury: Ολοκλήρωσε την εξαγορά της ArcaPay, δημιουργεί την Ebury Partners Lithuania

Η Ebury, η παγκόσμια εταιρεία fintech που ειδικεύεται στις διεθνείς πληρωμές και τη διαχείριση συναλλαγματικού κινδύνου, ανακοινώνει σήμερα ότι ολοκλήρωσε επιτυχώς την εξαγορά της ArcaPay, η οποια πραγματοποιήθηκε υπό την εποπτεία και με την έγκριση της Τράπεζας της Λιθουανίας. Η επιχείρηση θα λειτουργεί πλέον ως Ebury Partners Lithuania.

Με έτος ίδρυσης το 2011 και έδρα το Βίλνιους της Λιθουανίας, η ArcaPay έχει αναπτυχθεί σταθερά, εξυπηρετώντας πάνω από 1.000 ΜμΕ (Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις) σε όλες τις Βαλτικές χώρες. Η εταιρεία έχει καθιερωθεί ως ένας αξιόπιστος πάροχος λύσεων για διεθνείς πληρωμές και διαχείριση συναλλαγματικού κινδύνου, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να επεκτείνουν και να προστατεύσουν τις δραστηριότητές τους στο εξωτερικό.

Η εξαγορά σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στη στρατηγική της Ebury για επέκταση στις Βαλτικές χώρες και για την υλοποίηση της αποστολής της να γίνει η κορυφαία πλατφόρμα για το διασυνοριακό εμπόριο B2B (μεταξύ επιχειρήσεων). Έπεται της πρόσφατης ευρωπαϊκής επέκτασης στο Δουβλίνο και τη Στοκχόλμη και της εισόδου σε νέες χώρες, όπως η Νότια Αφρική, η Νέα Ζηλανδία, η Χιλή και το Μεξικό.

Μέσω της εξαγοράς μιας καθιερωμένης επιχείρησης όπως η ArcaPay, η Ebury αποκτά άμεσο αποτύπωμα στις Βαλτικές χώρες μέσω μιας ισχυρής τοπικής ομάδας πωλήσεων και ενός υπάρχοντος πελατολογίου. Αυτή η στρατηγική κίνηση ενισχύει την αποτελεσματικότητα της Ebury, διευρύνει την παγκόσμια εμβέλειά της και επιταχύνει την είσοδό της σε αγορές-κλειδιά όπως οι Βαλτικές χώρες.

Για τους πελάτες της ArcaPay, η εξαγορά προσφέρει πρόσβαση στην πλήρη γκάμα διεθνών προϊόντων και υπηρεσιών της Ebury, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για εξοικονόμηση, ανάπτυξη και ανταγωνισμό σε παγκόσμια κλίμακα.

Ο Marius Bausys, Ιδρυτής της Arcapay, δήλωσε: «Αυτό είναι ένα ορόσημο για το οποίο είμαστε περήφανοι στην ArcaPay. Για περισσότερο από μια δεκαετία, έχουμε χτίσει μακροχρόνιες σχέσεις με ΜμΕ σε όλες τις Βαλτικές χώρες, βοηθώντας τις να επιτύχουν τους διεθνείς αναπτυξιακούς τους στόχους. Η μετατροπή μας σε Ebury Partners Lithuania σημαίνει ότι αυτοί οι πελάτες θα συνεχίσουν να λαμβάνουν την ίδια αφοσιωμένη εξυπηρέτηση που γνωρίζουν, αποκτώντας ταυτόχρονα πρόσβαση στο παγκόσμιο εύρος, τα προϊόντα και το εξαιρετικό ταλέντο της Ebury. Είναι ένα συναρπαστικό νέο κεφάλαιο τόσο για τους πελάτες μας όσο και για την ομάδα μας».

Ο Kees Veerman, Διευθύνων Σύμβουλος της Ebury στην Ευρώπη, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελβετία και τον Καναδά, πρόσθεσε: «Αυτή η εξαγορά είναι ένα συναρπαστικό βήμα για την Ebury στη Λιθουανία και σε όλες τις Βαλτικές χώρες. Η ArcaPay έχει δημιουργήσει μια φανταστική επιχείρηση με κουλτούρα και προσέγγιση που ευθυγραμμίζονται απόλυτα με αυτές της Ebury, γεγονός που καθιστά αυτή τη συνεργασία φυσική. Πρόκειται για μια στρατηγική επέκταση που συνδυάζει τα δυνατά σημεία και των δύο ομάδων, συνδυάζοντας την τοπική τεχνογνωσία της ArcaPay με τη διεθνή εμβέλεια της Ebury για να δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερες ευκαιρίες για τους πελάτες».