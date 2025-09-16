Εφυγε από τη ζωή ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Σε ηλικία 89 ετών, πέθανε στο σπίτι του στη Γιούτα ο γνωστός Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης, που μεσουράνησε για πέντε δεκαετίες στη μεγάλη οθόνη.

Δημοσιεύθηκε: 16 Σεπτεμβρίου 2025 - 15:25

Τελ. Ενημ.: 16 Σεπτεμβρίου 2025 - 15:44

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο Αμερικανός ηθοποιός, σκηνοθέτης και ακτιβιστής Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Πέθανε στο σπίτι του, στη Γιούτα, ενώ κοιμόταν.

Βραβευμένος με δύο Όσκαρ, έγραψε καριέρα πέντε δεκαετιών στον κινηματογράφο, αποκτώντας διαστάσεις ειδώλου.

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ ήταν συνώνυμο του γοητευτικού άντρα, του οποίου οι επιτυχημένες ταινίες βοήθησαν την Αμερική να κατανοήσει τον εαυτό της, σημειώνουν οι New York Τimes. Εκτός οθόνης, αγωνίστηκε για περιβαλλοντικά ζητήματα και ενθάρρυνε το κίνημα του ανεξάρτητου κινηματογράφου.

Αντίθετος στη χολιγουντιανή αφέλεια, ο Ρέντφορντ επέλεγε να κάνει ταινίες που σε πολλές περιπτώσεις πραγματεύονταν σοβαρά θέματα, όπως η θλίψη και η πολιτική διαφθορά.

Στις πολλές επιτυχίες του συγκαταλέγεται η συνεργασία του με τον Σίντεϊ Πόλακ για το πολιτικό θρίλερ «Οι τρεις μέρες του κόνδορα» (1975), όπου ήταν ένας αποκρυπτογράφος της CIA που παγιδεύτηκε σε ένα δολοφονικό παιχνίδι γάτας-ποντικιού, καθώς και η εμβληματική ταινία «Όλοι οι άνθρωποι του προέδρου», του 1976, η οποία βραβεύτηκε με τέσσερα Όσκαρ. Εκεί ο Ρέντφορντ υποδύθηκε τον δημοσιογράφο Μπομπ Γούντγουορντ, ο οποίος πάσχιζε να διαλευκάνει το σκάνδαλο Γουότεργκεϊτ.

Υπήρξε ένας από τους αγαπημένους πρωταγωνιστές του Χόλιγουντ για δεκαετίες, παίζοντας σε κωμωδίες, δράματα και θρίλερ, ενώ τα στούντιο τον παρουσίαζαν συχνά ως σύμβολο του σεξ

Έχει κερδίσει δύο βραβεία Όσκαρ: το πρώτο (1980) για τη σκηνοθεσία της ταινίας «Συνηθισμένοι άνθρωποι», όπου αφηγείται την κατάρρευση μιας οικογένειας της ανώτερης μεσαίας τάξης μετά τον θάνατο ενός γιου, και το δεύτερο (2002) για τη συνολική του προσφορά στον χώρο του κινηματογράφου.

Το 1974 ήταν υποψήφιος για το βραβείο α' ανδρικού ρόλου για την ταινία «Το Κεντρί».

 

