Τραμπ: Βρήκαμε Αμερικανό αγοραστή για το TikTok

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα έχουν κλείσει συμφωνία που θα διατηρήσει τη λειτουργία της εφαρμογής σύντομων βίντεο TikTok στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταφέροντας τα αμερικανικά περιουσιακά της στοιχεία σε Αμερικανούς ιδιοκτήτες από την κινεζική ByteDance, ενδεχομένως επιλύοντας ένα ζήτημα που διαρκεί σχεδόν ένα χρόνο, μεταδίδει το Reuters.

Τυχόν συμφωνία για τη δημοφιλή εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης, η οποία μετρά 170 εκατομμύρια χρήστες στις ΗΠΑ, αποτελεί σημαντική πρόοδο στις πολύμηνες συνομιλίες μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο, οι οποίες επιδιώκουν να εκτονώσουν τον εκτεταμένο εμπορικό πόλεμο που έχει αναστατώσει τις παγκόσμιες αγορές. Ο Τραμπ δεν ανακοίνωσε λεπτομέρειες της συμφωνίας.

Η συμφωνία πιθανώς θα απαιτήσει την έγκριση του Κογκρέσου που ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους, το οποίο ψήφισε νόμο το 2024 επί Μπάιντεν απαιτώντας εκποίηση, λόγω φόβων ότι στα δεδομένα χρηστών του TikTok στις ΗΠΑ θα μπορούσε να αποκτήσει πρόσβαση η κινεζική κυβέρνηση, επιτρέποντας στο Πεκίνο να κατασκοπεύει Αμερικανούς ή να διεξάγει επιχειρήσεις άσκησης επιρροής μέσω της εφαρμογής.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επανειλημμένα αρνηθεί να εφαρμόσει τον νόμο που απαιτεί το κλείσιμο της εφαρμογής, λόγω ανησυχιών ότι θα εξοργίσει τα εκατομμύρια χρήστες και θα διαταράξει την πολιτική επικοινωνία, και αντ' αυτού παρέτεινε την προθεσμία εκποίησης τρεις φορές. Ο Τραμπ θεωρεί ότι η εφαρμογή τον βοήθησε να επανεκλεγεί πέρυσι, ενώ ο προσωπικός του λογαριασμός έχει 15 εκατομμύρια ακόλουθους. Ο Λευκός Οίκος άνοιξε επίσημο λογαριασμό TikTok τον περασμένο μήνα.

Το CNBC ανέφερε ότι η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων 30 έως 45 ημερών και θα περιλαμβάνει υφιστάμενους επενδυτές στην ByteDance, μητρική εταιρεία του TikTok με έδρα την Κίνα, καθώς και νέους επενδυτές.

Συμφωνία που βρισκόταν στα σκαριά την άνοιξη προέβλεπε απόσχιση των αμερικανικών δραστηριοτήτων του TikTok σε μια νέα εταιρεία με έδρα τις ΗΠΑ, η οποία θα ανήκε κατά πλειοψηφία σε Αμερικανούς επενδυτές και θα λειτουργούσε απ' αυτούς. Ωστόσο, το σχέδιο ανεστάλη αφού η Κίνα έδειξε ότι δεν θα την ενέκρινε μετά τις ανακοινώσεις του Τραμπ για υψηλούς δασμούς σε κινεζικά προϊόντα.