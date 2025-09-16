#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ρωσία: Στο τραπέζι μείωση της παραγωγής πετρελαίου

Το Κίεβο έχει εντείνει τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας από τον Αύγουστο, σε μια προσπάθεια να μειώσει τα έσοδα του Κρεμλίνου.

Ρωσία: Στο τραπέζι μείωση της παραγωγής πετρελαίου

Δημοσιεύθηκε: 16 Σεπτεμβρίου 2025 - 17:22

H Transneft προειδοποίησε τις ρωσικές πετρελαϊκές ότι ενδέχεται να χρειαστεί να μειώσουν την παραγωγή, μετά τις επιθέσεις με ουκρανικά drones σε κρίσιμα λιμάνια εξαγωγών και διυλιστήρια, ανέφεραν τρεις πηγές της βιομηχανίας την Τρίτη.

Το Κίεβο έχει εντείνει τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας από τον Αύγουστο, σε μια προσπάθεια να μειώσει τα έσοδα του Κρεμλίνου.

Τα έσοδα από πετρέλαιο και φυσικό αέριο έχουν καλύψει από το ένα τρίτο έως και το ήμισυ των συνολικών εσόδων του ρωσικού ομοσπονδιακού προϋπολογισμού την τελευταία δεκαετία, καθιστώντας τον τομέα αυτό τη σημαντικότερη πηγή χρηματοδότησης της ρωσικής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με Ουκρανούς στρατιωτικούς αξιωματούχους και ρωσικές πηγές, ουκρανικά drones έχουν πλήξει τουλάχιστον δέκα διυλιστήρια – μειώνοντας τη ρωσική ικανότητα διύλισης έως και κατά 20%, ενώ έχουν προκαλέσει ζημιές στα βασικά λιμάνια της Βαλτικής Θάλασσας, Ουστ-Λούγκα και Πριμόρσκ.

Οι ρωσικές αρχές δεν έχουν σχολιάσει δημόσια την έκταση των ζημιών ή τις επιπτώσεις στην παραγωγή και τις εξαγωγές.

Ωστόσο, η Transneft, η οποία διαχειρίζεται πάνω από το 80% του πετρελαίου που εξορύσσεται στη Ρωσία, έχει τις τελευταίες ημέρες περιορίσει τη δυνατότητα των πετρελαϊκών εταιρειών να αποθηκεύουν πετρέλαιο στο σύστημα των αγωγών της, σύμφωνα με δύο πηγές του Reuters που βρίσκονται κοντά σε ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

IEA: Ανεβαίνει φέτος η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου

Μαζικές απολύσεις από τους πετρελαϊκούς κολοσσούς

ΕΕ: Στην... αναμονή η επίσημη πρόταση για τις νέες κυρώσεις κατά Ρωσίας

Ινδία: Να αποκατασταθούν οι ροές ρωσικού αργού θέλουν τα κρατικά διυλιστήρια

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο