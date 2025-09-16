Ρωσία: Στο τραπέζι μείωση της παραγωγής πετρελαίου

H Transneft προειδοποίησε τις ρωσικές πετρελαϊκές ότι ενδέχεται να χρειαστεί να μειώσουν την παραγωγή, μετά τις επιθέσεις με ουκρανικά drones σε κρίσιμα λιμάνια εξαγωγών και διυλιστήρια, ανέφεραν τρεις πηγές της βιομηχανίας την Τρίτη.

Το Κίεβο έχει εντείνει τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας από τον Αύγουστο, σε μια προσπάθεια να μειώσει τα έσοδα του Κρεμλίνου.

Τα έσοδα από πετρέλαιο και φυσικό αέριο έχουν καλύψει από το ένα τρίτο έως και το ήμισυ των συνολικών εσόδων του ρωσικού ομοσπονδιακού προϋπολογισμού την τελευταία δεκαετία, καθιστώντας τον τομέα αυτό τη σημαντικότερη πηγή χρηματοδότησης της ρωσικής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με Ουκρανούς στρατιωτικούς αξιωματούχους και ρωσικές πηγές, ουκρανικά drones έχουν πλήξει τουλάχιστον δέκα διυλιστήρια – μειώνοντας τη ρωσική ικανότητα διύλισης έως και κατά 20%, ενώ έχουν προκαλέσει ζημιές στα βασικά λιμάνια της Βαλτικής Θάλασσας, Ουστ-Λούγκα και Πριμόρσκ.

Οι ρωσικές αρχές δεν έχουν σχολιάσει δημόσια την έκταση των ζημιών ή τις επιπτώσεις στην παραγωγή και τις εξαγωγές.

Ωστόσο, η Transneft, η οποία διαχειρίζεται πάνω από το 80% του πετρελαίου που εξορύσσεται στη Ρωσία, έχει τις τελευταίες ημέρες περιορίσει τη δυνατότητα των πετρελαϊκών εταιρειών να αποθηκεύουν πετρέλαιο στο σύστημα των αγωγών της, σύμφωνα με δύο πηγές του Reuters που βρίσκονται κοντά σε ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες.