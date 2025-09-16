#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Τουλάχιστον 50 μετανάστες νεκροί από φωτιά που ξέσπασε σε σκάφος, ανοιχτά της Λιβύης

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης τόνισε ότι παρείχε ιατρική βοήθεια σε 24 επιζώντες.

Τουλάχιστον 50 μετανάστες νεκροί από φωτιά που ξέσπασε σε σκάφος, ανοιχτά της Λιβύης

Δημοσιεύθηκε: 16 Σεπτεμβρίου 2025 - 23:17

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης ανακοίνωσε σήμερα ότι τουλάχιστον 50 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν σκάφος που μετέφερε 75 Σουδανούς πρόσφυγες έπιασε φωτιά στα ανοικτά των ακτών της Λιβύης την Κυριακή.

Ο ΔΟΜ τόνισε ότι παρείχε ιατρική βοήθεια σε 24 επιζώντες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κομισιόν: Ανάγκη συνεργασίας με όλες τις πλευρές της Λιβύης για το μεταναστευτικό

Γεραπετρίτης: Άμεσα η έναρξη των συζητήσεων για οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών με Λιβύη

Επανήλθαν οι «πονοκέφαλοι» μεταναστευτικού και ευλογιάς

Η ελληνική απάντηση στον ΟΗΕ για τις διεκδικήσεις της Λιβύης

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο