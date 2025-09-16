#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ο Λευκορώσος πρόεδρος απένειμε χάρη σε 25 ακόμη κρατούμενους

Δώδεκα γυναίκες και 13 άνδρες έλαβαν χάρη, μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Belta, χωρίς ωστόσο να αναφέρει τα ονόματα τους.

Δημοσιεύθηκε: 16 Σεπτεμβρίου 2025 - 23:02

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο απένειμε χάρη σε 25 κρατούμενους, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που είχαν φυλακιστεί για εξτρεμισμό, μετέδωσαν σήμερα τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, λιγότερο από μία εβδομάδα αφότου το Μινσκ απελευθέρωσε 52 κρατούμενους μετά από έκκληση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

