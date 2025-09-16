Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξε σε εμπορική συμφωνία με την Ινδονησία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ινδονησία ολοκλήρωσαν τις συνομιλίες για εμπορική συμφωνία και σκοπεύουν να την υπογράψουν την επόμενη εβδομάδα.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφτσοβιτς αναμένεται να ταξιδέψει στην Ινδονησία για να υπογράψει τη συμφωνία στις 23 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με αξιωματούχους στις Βρυξέλλες και στην Τζακάρτα που μίλησαν στους Financial Times.

Οι δασμοί που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στις εισαγωγές αγαθών επιτάχυναν τις συνομιλίες. Η Ουάσιγκτον ανάγκασε την Τζακάρτα να αποδεχθεί ενιαίο δασμό 19%, ενώ οι Βρυξέλλες συμφώνησαν σε δασμό 15% για τα περισσότερα προϊόντα.

Η Ινδονησία, μια ταχέως αναπτυσσόμενη οικονομία σχεδόν 300 εκατομμυρίων ανθρώπων, αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Ε.Ε. Διαθέτει μια αναπτυσσόμενη καταναλωτική αγορά και μεγάλες αποθέσεις πρώτων υλών κρίσιμων για τη μετάβαση στη πράσινη βιομηχανία.

Η ΕΕ είναι ο πέμπτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ινδονησίας, με το εμπόριο μεταξύ των δύο να φτάνει περίπου τα 30 δισ. δολάρια το περασμένο έτος.

Η Τζακάρτα έχει δηλώσει ότι η συμφωνία θα εξασφαλίσει μηδενικούς δασμούς στο 80% των εξαγώγιμων προϊόντων της Ινδονησίας στα πρώτα ένα με δύο έτη από την εφαρμογή της.

Η Ινδονησία είναι πλούσια σε φυσικούς πόρους και ο κορυφαίος εξαγωγέας φοινικέλαιου και νικελίου παγκοσμίως —το οποίο είναι κρίσιμο για την παραγωγή μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων.

Ο Αϊρλάνγκα Χαρτάρτο, Υπουργός Συντονισμού Οικονομικών Υποθέσεων της Ινδονησίας, δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι η συμφωνία θα πρέπει να υπογραφεί στις 23 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Antara.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΕΕ και Ινδονησίας, της μεγαλύτερης οικονομίας της Νοτιοανατολικής Ασίας, διαρκούν εδώ και εννέα χρόνια. Η Ινδονησία έχει αναφέρει ως αιτία για την καθυστέρηση την πολυπλοκότητα της συμφωνίας.

Η Ινδονησία αναμένει ότι βασικά εξαγώγιμα προϊόντα της θα επωφεληθούν από τη συμφωνία, όπως το φοινικέλαιο, τα λιπαρά οξέα, το μεταλλεύμα χαλκού και τα υποδήματα. Η χώρα θα μειώσει επίσης τους δασμούς σε ευρωπαϊκά βιομηχανικά και αγροτικά προϊόντα, όπως τα αυτοκίνητα και τα μηχανήματα.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, απηύθυνε έκκληση για ταχεία επίτευξη της συμφωνίας τον Ιούλιο, μετά από συνάντησή της με τον πρόεδρο της Ινδονησίας, Πραμπόβο Σουμπιαντό.«Η συμφωνία θα ανοίξει νέες αγορές και θα δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις μας. Θα βοηθήσει επίσης στην ενίσχυση των αλυσίδων εφοδιασμού κρίσιμων πρώτων υλών, που είναι απαραίτητες για την ευρωπαϊκή καθαρή τεχνολογία και τη βιομηχανία χάλυβα», δήλωσε.

Η συμφωνία περιλαμβάνει δέσμευση για την εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού του 2015 για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα, καθώς και άλλες περιβαλλοντικές και εργασιακές προστασίες.