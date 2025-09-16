Βρετανία: Στην πόρτα της εξόδου 600 εργαζόμενοι του ομίλου Sky

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Συνολικά θα επηρεαστούν 900 θέσεις, εκ των οποίων 600 θα καταργηθούν, ήτοι το 2,5% των εργαζομένων του ομίλου που ειδικεύεται στην παραγωγή και μετάδοση τηλεοπτικών προγραμμάτων. Στροφή από την τεχνολογία στην ψυχαγωγία.

Δημοσιεύθηκε: 16 Σεπτεμβρίου 2025 - 21:08

O βρετανικός όμιλος μέσων ενημέρωσης Sky ανακοίνωσε την πρόθεσή του να καταργήσει 600 θέσεις εργασίας στην τεχνολογική ομάδα του, στο πλαίσιο μιας αναδιοργάνωσης, έπειτα από την κυκλοφορία νέων προϊόντων για πρόσβαση στα προγράμματα.

Συνολικά, περίπου 900 θέσεις απασχόλησης θα επηρεαστούν, εκ των οποίων 600 θέσεις που αναμένεται να καταργηθούν, ήτοι το 2,5% των εργαζομένων του ομίλου που ειδικεύεται στην παραγωγή και μετάδοση τηλεοπτικών προγραμμάτων.

Η εταιρεία, ιδιοκτήτρια της αμερικανικής Comcast, εκτιμά πως επένδυσε επαρκώς στις τηλεοπτικές πλατφόρμες της, τις ευρυζωνικές υπηρεσίες και τις υποδομές κινητής τηλεφωνίας.

Τα προϊόντα που κυκλοφόρησε τα τελευταία χρόνια, όπως το Sky Glass (τηλεοπτικός δέκτης 4K που επιτρέπει την πρόσβαση στα προγράμματα Sky), το Sky Stream (αποκωδικοποιητής) ή μια υπηρεσία οπτικής ίνας, «έχουν πλέον καθιερωθεί και χρησιμοποιούνται από εκατομμύρια πελάτες», επισήμανε εκπρόσωπος Τύπου του Sky.

Ο όμιλος θέλει πλέον να επικεντρωθεί στη διαχείριση των υπαρχουσών υπηρεσιών και την ενίσχυση των περιεχομένων του ιδίως στην ψυχαγωγία και τον αθλητισμό.

Από το 2023, το Sky κατήργησε περίπου 3.000 θέσεις εργασίας, συμπεριλαμβανομένων μηχανικών που εγκαθιστούσαν παραβολικές κεραίες και εργαζομένων σε τρία τηλεφωνικά κέντρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα οποία έκλεισε.

