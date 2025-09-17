Φόβοι για την ατζέντα Τραμπ βυθίζουν την εμπιστοσύνη στο δολάριο

Ξένοι επενδυτές σε αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία σπεύδουν να αντισταθμίσουν την έκθεσή τους στο δολάριο, σε μια ένδειξη αυξημένης ανησυχίας για τον αντίκτυπο της ατζέντας του Ντόναλντ Τραμπ στο παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, οι επενδύσεις με αντιστάθμιση σε αμερικανικά ομόλογα και μετοχές ξεπερνούν για πρώτη φορά τα τελευταία τέσσερα χρόνια τις μη αντισταθμισμένες τοποθετήσεις, σύμφωνα με ανάλυση της Deutsche Bank, μετά από την απότομη κίνηση που σημειώθηκε μετά την εκλογή Τραμπ τον περασμένο Νοέμβριο.

«Οι ξένοι μπορεί να επέστρεψαν στις αγορές αμερικανικών assets, αλλά δεν θέλουν την έκθεση στο δολάριο που τα συνοδεύει», δήλωσε ο στρατηγικός αναλυτής της Deutsche Bank, Τζορτζ Σαράβελος, προσθέτοντας ότι οι επενδυτές «αφαιρούν την έκθεσή τους στο δολάριο με πρωτοφανή ρυθμό».

Η συμπεριφορά αυτή εξηγεί το παράδοξο στις αμερικανικές αγορές μετά το sell-off που προκάλεσαν οι ανακοινώσεις των «ημερών απελευθέρωσης» για τους δασμούς τον Απρίλιο: Πώς η Wall Street σημείωσε δυναμική ανάκαμψη χωρίς να οδηγήσει σε αντίστοιχη ενίσχυση του δολαρίου.