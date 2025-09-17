#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Η κυκλοφορία θα επιτρέπεται κατά μήκος της οδού Σαλάχ αλ Ντιν και στη συνέχεια προς νότο από το Ουάντι Γάζα, ανακοίνωσε ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

Δημιουργία «προσωρινού περάσματος» για εκκένωση της πόλης της Γάζας

Δημοσιεύθηκε: 17 Σεπτεμβρίου 2025 - 10:35

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα τη δημιουργία "ενός προσωρινού περάσματος" για την απομάκρυνση των κατοίκων από την πόλη της Γάζας, όπου οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν ξεκινήσει μεγάλη χερσαία επιχείρηση.

"Η κυκλοφορία θα επιτρέπεται κατά μήκος της οδού Σαλάχ αλ Ντιν και στη συνέχεια προς νότο από το Ουάντι Γάζα", επεσήμανε ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ.

"Σε αυτό το στάδιο η διαδρομή θα είναι ανοικτή μόνο για 48 ώρες, από τις 17 Σεπτεμβρίου 2025 στις 12:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) ως τις 19 Σεπτεμβρίου στις 12:00", πρόσθεσε ο ίδιος.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

