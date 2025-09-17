#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ινδία: Επενδύει $570 εκατ. για μείωση των εκπομπών ρύπων στην χαλυβουργία

Η ανάγκη απανθρακοποίησης του κλάδου γίνεται όλο και πιο επιτακτική, καθώς πολλαπλασιάζονται τα έργα υποδομής και κατασκευάζονται νέες κατοικίες, οδηγώντας προς τα επάνω την ζήτηση για προϊόντα χάλυβα.

Δημοσιεύθηκε: 17 Σεπτεμβρίου 2025 - 14:34

Η Ινδία σχεδιάζει να επενδύσει $570 εκατ. για την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην χαλυβουργία, δήλωσε ο Σαντίπ Πάουντρικ, ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος. 

Η ανάγκη απανθρακοποίησης του κλάδου γίνεται όλο και πιο επιτακτική, καθώς πολλαπλασιάζονται τα έργα υποδομής και κατασκευάζονται νέες κατοικίες, οδηγώντας προς τα επάνω την ζήτηση για προϊόντα χάλυβα, μεταδίδει το Bloomberg. Στο πλαίσιο αυτό προτιμάται η ανέγερση μικρών χαλυβουργείων, τα οποία ωστόσο είναι ιδιαίτερα ρυπογόνα, καθώς μπορεί να πραγματοποιηθεί με περισσότερη ευκολία. Χαρακτηριστικά αξίζει να αναφερθεί ότι τα τελευταία ευθύνονται για το ήμισυ σχεδόν της παραγωγής χάλυβα στη χώρα. 

Παράλληλα ο Πάουντρικ δήλωσε ότι το πρόγραμμα θα ανταμείβει κυρίως τις μονάδες επεξεργασίας για τη διύλιση και την παραγωγή τελικών προϊόντων χάλυβα, ανάλογα με το πόσο καταφέρνουν να μειώσουν τις εκπομπές άνθρακα κατά τις δραστηριότητές τους.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να στηρίξει τον στόχο του Νέου Δελχί για μηδενικές εκπομπές έως το 2070, ενισχύοντας παράλληλα το εμπόριο με την ΕΕ, η οποία μέσω ενός "φόρου άνθρακα" τιμωρεί τις εισαγωγές έντασης ρύπων.

«Ξεπάγωμα» των θαλάσσιων αιολικών ζυγίζει το ΥΠΕΝ

