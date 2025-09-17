Στο Λονδίνο ο Τραμπ: Επενδύσεις, εντάσεις και δισ. σε tech

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ξεκινά τη δεύτερη επίσημη επίσκεψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο σήμερα Τετάρτη, ενώ οι δύο χώρες επιδιώκουν να ενισχύσουν τις οικονομικές τους σχέσεις και να προωθήσουν επενδύσεις.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, ο Τραμπ θα συναντηθεί με τον βασιλιά Κάρολο, σε ένα ταξίδι που θα επικεντρωθεί επίσης στην επέκταση επιχειρηματικών συνδέσεων σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η πυρηνική ενέργεια και οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες όπως οι Microsoft, Nvidia, Google και OpenAI δεσμεύτηκαν από κοινού να επενδύσουν δεκάδες δισεκατομμύρια λίρες για την ανάπτυξη υποδομών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η επίσκεψη σκιάζεται από την υπόθεση Τζέφρι Επστάιν, μετά την απόλυση την περασμένη εβδομάδα του Πίτερ Μάντελσον, πρεσβευτή του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουάσιγκτον, λόγω νέων αποκαλύψεων για τη σχέση του με τον Επστάιν.

Η βρετανική αστυνομία συνέλαβε τέσσερα άτομα μετά την προβολή εικόνων του Ντόναλντ Τραμπ με τον αποθανόντα Τζέφρι Έπσταϊν στο Κάστρο του Γουίνδσορ.

Η επίσκεψη Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο θα συνοδεύεται επίσης από εντάσεις λόγω των πολέμων στη Γάζα και την Ουκρανία, που απειλούν να προκαλέσουν ρήγμα στις σχέσεις Ουάσινγκτον - Λονδίνου.

Η ισραηλινή επίθεση στη Γάζα τις τελευταίες ημέρες έχει εντείνει τη σύγκρουση και έχει δημιουργήσει νέα ανησυχία για τις ανθρωπιστικές συνέπειες, ασκώντας πίεση στον Στάρμερ να θέσει το ζήτημα στον Τραμπ κατά τη συνάντησή τους την Πέμπτη.

Ο Τραμπ είχε αντιταχθεί στην επίθεση του Ισραήλ σε ηγέτες της Χαμάς στο Κατάρ αυτόν τον μήνα, αλλά δεν έχει αντιταχθεί στη διευρυμένη επιχείρηση στη Γάζα.

Όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Στάρμερ επαίνεσε τον Τραμπ για τις προσπάθειές του να μεσολαβήσει σε διαπραγματευτική συμφωνία, αλλά τις τελευταίες ημέρες ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ασκήσει πίεση στους συμμάχους της G7 και του NATO να επιβάλουν υψηλούς δασμούς σε κινεζικές και ινδικές εισαγωγές, για να τιμωρηθούν επειδή αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο.

Το σημερινό πρόγραμμα

Ο Ντόναλντ Τραμπ και η Μελάνια Τραμπ έχουν προγραμματίσει να ξεκινήσουν τη μέρα τους με πτήση ελικοπτέρου από την κατοικία του Αμερικανού πρέσβη στο κέντρο του Λονδίνου προς το Κάστρο του Γουίνδσορ, όπου θα συναντήσουν τον Βασιλιά Κάρολο και τη Βασίλισσα Καμίλα.

Ακολουθούν βόλτες με επιχρυσωμένη άμαξα και στρατιωτικές παρελάσεις, καθώς και χαιρετισμός με γκάιντες.

Στο κάστρο θα καταθέσει στεφάνι στον τάφο της βασίλισσας Ελισάβετ Β', η οποία φιλοξένησε τον Τραμπ το 2019.

Στη συνέχεια, θα παρακολουθήσει μια αεροπορική παρέλαση μαχητικών αεροσκαφών F-35 του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ.

Το επίκεντρο της επίσκεψης θα είναι το δείπνο που θα πραγματοποιηθεί το βράδυ στο Κάστρο Γουίνδσορ, στο οποίο θα παραστούν δεκάδες ανώτεροι πολιτικοί και κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ.