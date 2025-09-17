Sell off χτύπησε το χρηματιστήριο του Τελ Αβίβ

Η πτώση των ισραηλινών μετοχών συνεχίστηκε για έκτη ημέρα, το μεγαλύτερο σερί των τελευταίων 18 μηνών, με τους επενδυτές να ανησυχούν ολοένα και περισσότερο για τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στη Γάζα.

Ο βασικός δείκτης υποχώρησε κατά 1,8%, με τη συνολική πτώση από τις 9 Σεπτεμβρίου να φθάνει στο 4,3%. Ενώ οι επενδυτές σε μετοχές αποσύρονται σταθερά από την αγορά αυτή την εβδομάδα, δεν έχει παρατηρηθεί σημαντική κίνηση στο ισραηλινό σέκελ ή στα ομόλογα σε δολάριο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρότεινε την αναστολή των προτιμησιακών εμπορικών προνομίων του Ισραήλ, κάτι που σημαίνει ότι θα χρεώνεται με τον ίδιο δασμολογικό συντελεστή όπως άλλες χώρες που δεν έχουν εμπορική συμφωνία με το μπλοκ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κομισιόν την Τετάρτη. Σε δηλώσεις του νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αναγνώρισε την απομόνωση του Ισραήλ και υπογράμμισε την ανάγκη για αυτάρκεια ώστε να αντέξει σε τυχόν κυρώσεις.

Αργότερα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός διευκρίνισε ότι αναφερόταν ειδικά στην ανεξαρτησία στον τομέα της ασφάλειας και ότι παρερμηνεύθηκε με τρόπο που «υποτίθεται ότι αναστάτωσε τις αγορές», επαναλαμβάνοντας στη συνέχεια ότι το Ισραήλ θα οικοδομήσει μια ανεξάρτητη, ισχυρή αμυντική βιομηχανία για να καλύψει τις στρατιωτικές του ανάγκες.

Οπως θυμίζει το Bloomberg μετά το κύμα πανικού και τις μαζικές πωλήσεις τις πρώτες ημέρες του πολέμου, ο δείκτης του Τελ Αβίβ ανέκαμψε και είχε σημειώσει άνοδο 83% έως την περασμένη εβδομάδα — προσθέτοντας πάνω από 200 δισ. δολάρια στον πλούτο των μετόχων.

Ωστόσο, η αισιοδοξία της αγοράς κόπασε, καθώς το Ισραήλ δέχθηκε επικρίσεις από τις ΗΠΑ αλλά και από μια αυξανόμενη ομάδα φιλικών χωρών για την επίθεση στην πόλη της Γάζας.

Η αγορά έχασε το πρόσφατο ανοδικό κύμα των διεθνών χρηματιστηρίων που τροφοδοτήθηκε από τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve. Η εξαήμερη πτώση του δείκτη του Τελ Αβίβ κατατάσσεται ως η πιο απότομη μεταξύ των διεθνών δεικτών που παρακολουθεί το Bloomberg.