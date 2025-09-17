#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΗΠΑ: Στο Καπιτώλιο ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

Υποδοχή από τον πρόεδρο της Βουλής Μάικ Τζόνσον και διακομματικός σεβασμός στην πνευματική βαρύτητα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Επαφές με προσωπικότητες της Ομογένειας.

ΗΠΑ: Στο Καπιτώλιο ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

Δημοσιεύθηκε: 17 Σεπτεμβρίου 2025 - 20:21

Ο πρόεδρος της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον υποδέχθηκε στο Καπιτώλιο τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Ο προκαθήμενος της Ορθοδοξίας είχε την ευκαιρία να θέσει ζητήματα που απασχολούν το Πατριαρχείο και να αναδείξει τις προτεραιότητές του.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν η θρησκευτική ελευθερία, η προστασία των χριστιανικών κοινοτήτων και η προώθηση του διαλόγου μεταξύ διαφορετικών θρησκειών.

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο χαίρει διακομματικού σεβασμού στο Κογκρέσο, το οποίο αναγνωρίζει την πνευματική βαρύτητά του, την αταλάντευτη προσήλωσή του στην ειρήνη και την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θρησκευτικών ελευθεριών.

Αργότερα, ο πατριάρχης Βαρθολομαίος θα βρεθεί στον ιερό ναό της Αγίας Αικατερίνης στη Βιρτζίνια, όπου θα τελέσει δοξολογία και θα μιλήσει στους πιστούς, μεταφέροντας το μήνυμα της Μητέρας Εκκλησίας στους ορθόδοξους της περιοχής.

Η περιοδεία του στην αμερικανική πρωτεύουσα θα κλείσει με δεξίωση προς τιμήν του, παρουσία του προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον, κορυφαίων πολιτικών και προσωπικοτήτων της Ομογένειας. Το δείπνο διοργανώνεται από το Ecumenical Patriarch Bartholomew Foundation και τον άρχοντα Ιωάννη Κουδούνη.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΗΠΑ: Συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον πρόεδρο Τραμπ

Χειροθεσία του Πάνου Ξενοκώστα σε νέο Άρχοντα Οφφικιαλίου από τον Οικουμενικό Πατριάρχη

Επίσκεψη του Υπ. Εσωτερικών των ΗΠΑ Doug Burgum στα Ναυπηγεία ΟΝΕΧ – Ελευσίνας

Τι συζήτησε ο Στ. Παπασταύρου με τον Αμερικανό ΥΠΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο