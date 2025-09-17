#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Λίβανος: Τουλάχιστον δύο νεκροί από ισραηλινό πλήγμα στην Μπααλμπέκ

Χτυπήθηκε αυτοκίνητο από ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος στον ανατολικό Λίβανο. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Λίβανος: Τουλάχιστον δύο νεκροί από ισραηλινό πλήγμα στην Μπααλμπέκ

Δημοσιεύθηκε: 17 Σεπτεμβρίου 2025 - 22:20

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος στην πόλη Μπααλμπέκ του ανατολικού Λιβάνου, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Όπως διευκρινίζει το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (NNA στα αγγλικά / ΑΝΙ στα γαλλικά), αυτοκίνητο επλήγη από ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) εξαπολύουν συχνά επιθέσεις στον Λίβανο, υποστηρίζοντας πως βάζουν στο στόχαστρο μέλη ή εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ, παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που στις 27 Νοεμβρίου 2024 έβαλε τέλος σε πάνω από έναν χρόνο εχθροπραξιών, συμπεριλαμβανομένων δυο μηνών ανοιχτού πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και το λιβανέζικο κίνημα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

