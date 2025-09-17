#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Μελόνι: Η Ιταλία δεν συμμερίζεται την απόφαση του Ισραήλ να καταλάβει την πόλη της Γάζας

«Η αντίδραση του Ισραήλ είναι σαφώς δυσανάλογη. Η όλη κατάσταση δεν μπορεί παρά να επιδεινωθεί με την κατάληψη της πόλης της Γάζας. Μια επιλογή την οποία η Ιταλία δεν μπορεί να συμμεριστεί», δήλωσε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης.

Δημοσιεύθηκε: 17 Σεπτεμβρίου 2025 - 21:47

Στις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αναφέρθηκε απόψε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι κατά τη διάρκεια ομιλίας της στην Ανκόνα, ενόψει των περιφερειακών εκλογών που διεξαχθούν σε λίγες ημέρες στην περιοχή Μάρκε της κεντρικής Ιταλίας.

«Η αντίδραση του Ισραήλ είναι σαφώς δυσανάλογη. Η όλη κατάσταση δεν μπορεί παρά να επιδεινωθεί με την κατάληψη της πόλης της Γάζας. Μια επιλογή την οποία η Ιταλία δεν μπορεί να συμμεριστεί», δήλωσε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης. «Οι τρομοκράτες της Χαμάς συνεχίζουν, και τώρα, να αρνούνται να απελευθερώσουν τους ομήρους. Ας προσπαθήσουμε να οικοδομήσουμε την ειρήνη δίνοντας απαντήσεις όχι μόνο με συνθήματα», πρόσθεσε η Μελόνι.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

