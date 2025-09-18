Ο Τραμπ χαρακτηρίζει το κίνημα «Antifa» τρομοκρατική οργάνωση

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι χαρακτηρίζει το αριστερό, αντιφασιστικό κίνημα Antifa ως τρομοκρατική οργάνωση, σε μια κίνηση που ακολουθεί τη δολοφονία του δεξιού πολιτικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.
«Με ικανοποίηση ενημερώνω τους πολλούς μας πατριώτες στις ΗΠΑ ότι χαρακτηρίζω το ‘Antifa’, μια άρρωστη, επικίνδυνη, ριζοσπαστική αριστερή καταστροφή, ως μεγάλη τρομοκρατική οργάνωση», ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social.
«Θα προτείνω επίσης να διερευνηθούν διεξοδικά όσοι χρηματοδοτούν την ANTIFA, σύμφωνα με τα υψηλότερα νομικά πρότυπα και πρακτικές», πρόσθεσε ο Τραμπ.
Πηγή: Reuters, AFP