«Βουτιά» 17% στις εξαγωγές ελβετικών ρολογιών

Πτώση 17% σε ετήσια βάση κατέγραψαν οι εξαγωγές ελβετικών ρολογιών τον Αύγουστο, ως αποτέλεσμα των υψηλών δασμών που επέβαλε στην χώρα η αμερικανική κυβέρνηση, και της μειωμένης ζήτησης στην Κίνα, μεταδίδει το Bloomberg.

Αναλυτικότερα οι εξαγωγές στην μεγαλύτερη αγορά της Ασίας κατρακύλησαν 36%, ενώ στις ΗΠΑ 24%.

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι δασμοί, που έχει επιβάλει η Ουάσιγκτον σε προϊόντα που εισάγονται από την Βέρνη, είναι υψηλότεροι από αυτούς που έχει επιβάλει στην ΕΕ και άλλες ανεπτυγμένες οικονομίες, πλήττοντας έτσι την βιομηχανία ωρολογοποιίας. Στο πλαίσιο αυτό εταιρείες του κλάδου έσπευσαν να αυξήσουν τα αποθέματά τους στις ΗΠΑ, ώστε να συνεχίζουν να πωλούν τα προϊόντα τους στους Αμερικανούς καταναλωτές, αποφεύγοντας τους δασμούς.

Παρόλα αυτά, η στάση της αμερικανικής κυβέρνησης απέναντι στο εμπόριο με την Ελβετία, φαίνεται να παίρνει μια πιο θετική τροπή. Συγκεκριμένα ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λάτνικ, εκτίμησε ότι οι ΗΠΑ θα καταλήξουν τελικά σε εμπορική συμφωνία με την Ελβετία. Μάλιστα οι τελευταίες συνομιλίες ανάμεσα στις δύο πλευρές χαρακτηρίστηκαν «εποικοδομητικές».