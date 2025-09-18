#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

«Βουτιά» 17% στις εξαγωγές ελβετικών ρολογιών

Μεγαλύτερη η πτώση σε ΗΠΑ και Κίνα. Αιτία η μειωμένη ζήτηση στην μεγαλύτερη αγορά της Ασίας και οι υψηλοί δασμοί Τραμπ.

«Βουτιά» 17% στις εξαγωγές ελβετικών ρολογιών

Δημοσιεύθηκε: 18 Σεπτεμβρίου 2025 - 16:27

Πτώση 17% σε ετήσια βάση κατέγραψαν οι εξαγωγές ελβετικών ρολογιών τον Αύγουστο, ως αποτέλεσμα των υψηλών δασμών που επέβαλε στην χώρα η αμερικανική κυβέρνηση, και της μειωμένης ζήτησης στην Κίνα, μεταδίδει το Bloomberg. 

Αναλυτικότερα οι εξαγωγές στην μεγαλύτερη αγορά της Ασίας κατρακύλησαν 36%, ενώ στις ΗΠΑ 24%.

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι δασμοί, που έχει επιβάλει η Ουάσιγκτον σε προϊόντα που εισάγονται από την Βέρνη, είναι υψηλότεροι από αυτούς που έχει επιβάλει στην ΕΕ και άλλες ανεπτυγμένες οικονομίες, πλήττοντας έτσι την βιομηχανία ωρολογοποιίας. Στο πλαίσιο αυτό εταιρείες του κλάδου έσπευσαν να αυξήσουν τα αποθέματά τους στις ΗΠΑ, ώστε να συνεχίζουν να πωλούν τα προϊόντα τους στους Αμερικανούς καταναλωτές, αποφεύγοντας τους δασμούς.

Παρόλα αυτά, η στάση της αμερικανικής κυβέρνησης απέναντι στο εμπόριο με την Ελβετία, φαίνεται να παίρνει μια πιο θετική τροπή. Συγκεκριμένα ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λάτνικ, εκτίμησε ότι οι ΗΠΑ θα καταλήξουν τελικά σε εμπορική συμφωνία με την Ελβετία. Μάλιστα οι τελευταίες συνομιλίες ανάμεσα στις δύο πλευρές χαρακτηρίστηκαν «εποικοδομητικές».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ελβετία: Θετικός παρέμεινε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο

Η Ελβετία δεν θέλει να μεταφέρει μέρος της επεξεργασίας χρυσού στις ΗΠΑ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξε σε εμπορική συμφωνία με την Ινδονησία

Ελβετία: Σχέδια για να ενισχύσει την ελκυστικότητά της μετά τους δασμούς

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο