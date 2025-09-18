Ζελένσκι: Προχωράμε σε αντεπίθεση στο Ντονέτσκ

Ο στρατός της Ουκρανίας διεξάγει επιχείρηση αντεπίθεσης εναντίον των ρωσικών δυνάμεων στο ανατολικό μέτωπο, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι περιέγραψε τις μάχες ως σφοδρές στην περιοχή Ντομπροπίλια και Ποκρόφσκ στην επαρχία Ντονέτσκ.

«Στην πραγματικότητα, οι δυνάμεις μας στερούν από τον κατακτητή την ευκαιρία να πραγματοποιήσει μια ολοκληρωμένη επιθετική επιχείρηση, την οποία σχεδίαζαν εδώ και πολύ καιρό και στην οποία βασίζονταν», δήλωσε σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του.

Ο Ουκρανός πρόεδρος επισκέφθηκε την πρώτη γραμμή του μετώπου στην επαρχία Ντονέτσκ. Όπως δήλωσε, συναντήθηκε με στρατιώτες που συμμετέχουν στις μάχες για την ανακατάληψη εδαφών κοντά στην Ντομπροπίλια, μετά τις γρήγορες προελάσεις που έκαναν τα ρωσικά στρατεύματα στην περιοχή τον Αύγουστο.

«Βήμα βήμα οι μαχητές απελευθερώνουν τη γη μας: από την έναρξη της επιχείρησης, ανακτήθηκαν 160 τετραγωνικά χιλιόμετρα και επτά οικισμοί», πρόσθεσε ο ίδιος.

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από ρωσική κατευθυνόμενη βόμβα στην πόλη Κοστιαντινίβκα, στην ανατολική Ουκρανία, κοντά στη γραμμή του μετώπου, περίπου 40 χλμ. από την Ντομπροπίλια.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν πλησιάσει σε απόσταση 8 χλμ. από την πόλη, η οποία εδώ και καιρό χρησιμεύει ως κρίσιμος κόμβος υλικοτεχνικής υποστήριξης για τα ουκρανικά στρατεύματα που υπερασπίζονται τμήμα της πρώτης γραμμής.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ