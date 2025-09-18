#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ζελένσκι: Προχωράμε σε αντεπίθεση στο Ντονέτσκ

Για σφοδρές μάχες στο ανατολικό μέτωπο κάνει λόγο ο Ουκρανός πρόεδρος. «Οι δυνάμεις μας στερούν από τον κατακτητή την ευκαιρία να πραγματοποιήσει την ολοκληρωμένη επίθεση σχεδίαζε. Πήραμε πίσω επτά οικισμούς».

Ζελένσκι: Προχωράμε σε αντεπίθεση στο Ντονέτσκ

Δημοσιεύθηκε: 18 Σεπτεμβρίου 2025 - 16:30

Ο στρατός της Ουκρανίας διεξάγει επιχείρηση αντεπίθεσης εναντίον των ρωσικών δυνάμεων στο ανατολικό μέτωπο, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι περιέγραψε τις μάχες ως σφοδρές στην περιοχή Ντομπροπίλια και Ποκρόφσκ στην επαρχία Ντονέτσκ.

«Στην πραγματικότητα, οι δυνάμεις μας στερούν από τον κατακτητή την ευκαιρία να πραγματοποιήσει μια ολοκληρωμένη επιθετική επιχείρηση, την οποία σχεδίαζαν εδώ και πολύ καιρό και στην οποία βασίζονταν», δήλωσε σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του.

Ο Ουκρανός πρόεδρος επισκέφθηκε την πρώτη γραμμή του μετώπου στην επαρχία Ντονέτσκ. Όπως δήλωσε, συναντήθηκε με στρατιώτες που συμμετέχουν στις μάχες για την ανακατάληψη εδαφών κοντά στην Ντομπροπίλια, μετά τις γρήγορες προελάσεις που έκαναν τα ρωσικά στρατεύματα στην περιοχή τον Αύγουστο.

«Βήμα βήμα οι μαχητές απελευθερώνουν τη γη μας: από την έναρξη της επιχείρησης, ανακτήθηκαν 160 τετραγωνικά χιλιόμετρα και επτά οικισμοί», πρόσθεσε ο ίδιος.

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από ρωσική κατευθυνόμενη βόμβα στην πόλη Κοστιαντινίβκα, στην ανατολική Ουκρανία, κοντά στη γραμμή του μετώπου, περίπου 40 χλμ. από την Ντομπροπίλια.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν πλησιάσει σε απόσταση 8 χλμ. από την πόλη, η οποία εδώ και καιρό χρησιμεύει ως κρίσιμος κόμβος υλικοτεχνικής υποστήριξης για τα ουκρανικά στρατεύματα που υπερασπίζονται τμήμα της πρώτης γραμμής.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ζελένσκι: Επεκτείνει τον πόλεμο η Ρωσία

Ζελένσκι: Οι εγγυήσεις ασφαλείας αποτυπώνονται εγγράφως

Τις σορούς 1.000 Ουκρανών στρατιωτικών παρέλαβε το Κίεβο

Ουκρανία: Πέντε νεκροί από ρωσικό πλήγμα στην Κοστιαντινίβκα

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο