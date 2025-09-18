Την Παρασκευή η τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ και Σι

Η τηλεφωνική συνομιλία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 9 π.μ. ώρα Ουάσινγκτον (16.00 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η συνομιλία θα είναι η πρώτη άμεση επαφή μεταξύ των ηγετών των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου από τον Ιούνιο, με τα ζητήματα του TikTok της ByteDance Ltd. και της εκεχειρίας στους δασμούς μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου να βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα.

Διαπραγματευτές των δύο χωρών κατέληξαν σε πλαίσιο συμφωνίας νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ώστε να διατηρηθούν οι δραστηριότητες του TikTok στις ΗΠΑ υπό τη συμμόρφωση με τον νόμο περί εθνικής ασφάλειας.

Σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν την υπόθεση, στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι δραστηριότητες του TikTok στις ΗΠΑ θα εξαγοραστούν από ένα κοινοπρακτικό σχήμα που περιλαμβάνει τις εταιρείες Oracle, Andreessen Horowitz και την εταιρεία ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων Silver Lake Management . Ωστόσο, το πλήρες εύρος του σχεδίου δεν είναι ακόμη σαφές και αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι οι πρόεδροι Τραμπ και Σι θα πρέπει να το οριστικοποιήσουν κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι το αμερικανικό σκέλος της εταιρείας θα μπορούσε να αποτιμηθεί σε δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια. «Μισώ να βλέπω μια τέτοια αξία να πετιέται στο παράθυρο», είπε την Τρίτη στην Ουάσινγκτον πριν αναχωρήσει για το Ηνωμένο Βασίλειο.