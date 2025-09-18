Στάρμερ-Τραμπ συνυπογράφουν τη «μεγαλύτερη τεχνολογική συμφωνία»

«Συμφωνία τεχνολογικής ευημερίας» που αγγίζει τα 25ο δισ. λίρες υπέγραψαν οι Ντόναλντ Τραμπ και Κιρ Στάρμερ στο Λονδίνο, με βάση την οποία Βρετανία και ΗΠΑ θα συνεργαστούν σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη (AI), η κβαντική υπολογιστική και η πυρηνική ενέργεια.

Παράλληλα, αρκετές κορυφαίες αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας έχουν ανακοινώσει ότι θα πραγματοποιήσουν επενδύσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο.

🚨 President Donald J. Trump and U.K. Prime Minister @Keir_Starmer JUST SIGNED A HISTORIC Technology Prosperity Deal to usher in the next Golden Age of Innovation for a future of freedom and prosperity! 🇺🇸🇬🇧 pic.twitter.com/NqNdvoKKUe — The White House (@WhiteHouse) September 18, 2025

Η Microsoft είναι ο μεγαλύτερος μεμονωμένος επενδυτής, ανακοινώνοντας πακέτο δαπανών ύψους 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων (22 δισ. λίρες) - το μεγαλύτερο που έχει γίνει ποτέ εκτός ΗΠΑ.

Η Google έχει προαναγγείλει επένδυση 5 δισ. λιρών για έρευνα και υποδομές τεχνητής νοημοσύνης τα επόμενα δύο χρόνια, ενώ η εταιρεία τσιπ υπολογιστών Nvidia ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει 500 εκατομμύρια λίρες για κατασκευή περισσότερων κέντρων δεδομένων που θα ενισχύσουν τη λειτουργία της τεχνητής νοημοσύνης στη Βρετανία.

Ηγέτες της τεχνολογίας, όπως ο Γένσεν Χουάνγκ της Nvidia, ο επικεφαλής της OpenAI Σαμ Αλτμαν και ο Σάτια Ναντέλα της Microsoft συνόδευσαν τον Tραμπ στο επίσημο δείπνο με τον βασιλιά Κάρολο στο Κάστρο του Ουίνδσορ χθες βράδυ.

Ο Κιρ Στάρμερ σημείωσε πως το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ είναι ηγέτες σε τομείς όπως η τεχνολογία, η χρηματοοικονομία, η άμυνα και η ενέργεια.

«Η σημερινή συμφωνία, με δισεκατομμύρια να ρέουν και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, είναι η μεγαλύτερη του είδους της στη βρετανική ιστορία, με μεγάλη διαφορά», είπε ο Στάρμερ.

«Ανανεώσαμε την ειδική σχέση μας για μια νέα εποχή» τόνισε, προσθέτοντας: «Το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκονται μαζί, ως πρώτοι εταίροι στην άμυνα, πρώτοι εταίροι στο εμπόριο, και με την πρωτοποριακή συμφωνία που πετύχαμε τον Μάιο και τώρα με τη συμφωνία που μόλις υπογράψαμε σήμερα επιβεβαιώνουμε την ιδιότητά μας ως οι πρώτοι εταίροι στην επιστήμη και την τεχνολογία, έτοιμοι να ορίσουμε μαζί αυτόν τον αιώνα».

Σημείωσε ότι η συμφωνία μεταφράζεται σε επενδύσεις που θα αλλάξουν τη ζωή στη Βρετανία και θα βελτιώσουν την οικονομική κατάσταση χιλιάδων εργαζομένων.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε ότι έχει επίσης υπογραφεί συμφωνία για την πυρηνική ενέργεια για πολιτικούς σκοπούς, η οποία, όπως είπε, θα παράγει ενέργεια για εκατομμύρια επιχειρήσεις και θα μειώσει τους λογαριασμούς.

Σχετικά με την εμπορική συμφωνία που συνήψε η Βρετανία με τις ΗΠΑ για να αποφύγει τους τεράστιους δασμούς, ο Στάρμερ είπε ότι «ήταν μια δύσκολη διαπραγμάτευση», αλλά μια «νίκη και για τις δύο πλευρές».

Οι ΗΠΑ είναι ο «μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος» του Ηνωμένου Βασιλείου και «μαζί υποστηρίζουμε πάνω από 2,5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και στις δύο οικονομίες», είπε.

«Έχουμε μαζί μας τους μεγάλους και τους καλούς των βρετανικών και αμερικανικών επιχειρήσεων», συνέχισε, απευθυνόμενος στο ακροατήριο που αποτελούνταν από ηγέτες του επιχειρηματικού κόσμου.

«Ο Πούτιν με απογοήτευσε»

Στις κοινές δηλώσεις με τον Βρετανό πρωθυπουργό, και αναφερόμενος στο Ουκρανικό, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε πως η λήξη του πολέμου έχει γίνει πιο περίπλοκη απ’ όσο περίμενε και ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν τον έχει απογοητεύσει.

Ο Τραμπ είπε ότι ήλπιζε πως θα ήταν σε θέση να σταματήσει τον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας χάρη στη σχέση του με τον Πούτιν.

Ο ίδιος υποστήριξε, ωστόσο, ότι η συνάντηση με τον Ρώσο ηγέτη στην Αλάσκα δεν ήταν λάθος.

Αν πέσει η τιμή του πετρελαίου, ο Πούτιν δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να διακόψει τον πόλεμο, είπε ο Τραμπ, τονίζοντας ότι είναι απογοητευμένος από τις άλλες χώρες που αγοράζουν ρωσικό αργό.

«Τις τελευταίες μέρες ο Πούτιν έδειξε το πραγματικό του πρόσωπο», είπε από την πλευρά του ο Στάρμερ. «Αυτές δεν είναι ενέργειες κάποιου που θέλει ειρήνη» πρόσθεσε.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός σημείωσε ότι συζήτησε με τον Αμερικανό πρόεδρο τρόπους για να αυξηθεί η υποστήριξη στην άμυνα της Ουκρανίας και η πίεση στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για να συμφωνήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία.

«Συζητήσαμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τις άμυνές μας, περισσότερη υποστήριξη στην Ουκρανία, και να εντείνουμε αποφασιστικά την πίεση στον Πούτιν για να τον πείσουμε να συμφωνήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία διαρκείας», δήλωσε ο Στάρμερ.

Παλαιστινιακό: Συμφωνούμε ότι διαφωνούμε

O πρωθυπουργός της Βρετανίας δήλωσε πως εκείνος και ο Ντόναλντ Τραμπ «συμφωνούν απόλυτα» στην ανάγκη ενός ισραηλινο-παλαιστινιακού ειρηνευτικού οδικού χάρτη, ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος είπε πως διαφωνεί με χώρες που αναγνωρίζουν την Παλαιστίνη ως κράτος.

«Συμφωνούμε απόλυτα στην ανάγκη για ειρήνη και για οδικό χάρτη, διότι η κατάσταση στη Γάζα είναι αφόρητη», είπε ο Στάρμερ.

Ερωτηθείς σχετικά με χώρες που αναγνωρίζουν το παλαιστινιακό κράτος, ο Τραμπ απάντησε:

«Διαφωνώ με τον πρωθυπουργό (Στάρμερ) σ' αυτό, μία από τις λίγες διαφωνίες μας».

«Βγάλε τον στρατό για να διώξεις τους μετανάστες»

Ο Τραμπ πρότεινε τη χρήση στρατιωτικού εξοπλισμού από το Ηνωμένο Βασίλειο για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, όταν δημοσιογράφος τού ζήτησε να του προσφέρει συμβουλές για τον έλεγχο των συνόρων.

Ο Τραμπ είπε ότι «εκατομμύρια άνθρωποι» εισέρρευσαν στις ΗΠΑ «ανεξέλεγκτα» - κάτι που, όπως σημείωσε, «καταστρέφει χώρες εκ των έσω».

«Δεν άντεχα να το βλέπω», τόνισε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προσθέτει ότι είναι «πολύ δύσκολη δουλειά», αλλά λέει ότι «δεν είχε άλλη επιλογή» από το να τους απομακρύνει.

Σχετικά με τη Βρετανία είπε: «Είπα στον πρωθυπουργό ότι εγώ θα το σταματούσα, χωρίς να έχει σημασία αν θα χρησιμοποιήσει τον στρατό ή οποιοδήποτε άλλο μέσο».