Σεισμική δόνηση 7,8 Ρίχτερ στην χερσόνησο της Καμτσάτκα, στην ρωσική Άπω Ανατολή

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χλμ.

18 Σεπτεμβρίου 2025

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,8 Ρίχτερ σημειώθηκε ανοιχτά της χερσονήσου της Καμτσάτκα στη Ρωσία, σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία (USGS).

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χλμ. σύμφωνα με την USGS.

