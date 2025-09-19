#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Σε υψηλό 5ετίας ο δημόσιος δανεισμός της Βρετανίας

Η Βρετανία καταγράφει το υψηλότερο δανεισμό Αυγούστου εδώ και πέντε χρόνια, με έλλειμμα 18 δισ. λιρών, ξεπερνώντας τις προβλέψεις και αυξάνοντας την πίεση στη Ρέιτσελ Ριβς πριν τον φθινοπωρινό προϋπολογισμό.

Σε υψηλό 5ετίας ο δημόσιος δανεισμός της Βρετανίας

Δημοσιεύθηκε: 19 Σεπτεμβρίου 2025 - 10:05

Ξεπέρασε τις προβλέψεις ο δημόσιος δανεισμός του Ηνωμένου Βασιλείου τον Αύγουστο, προκαλώντας πλήγμα στη Υπουργό Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς (φωτογραφια) ενόψει του δύσκολου φθινοπωρινού προϋπολογισμού.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, το έλλειμμα ανέρχεται σε 18 δισ. λίρες (24,4 δισ. δολάρια), σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία.

Το ποσό είναι πολύ υψηλότερο από τις 12,5 δισ. λίρες που είχε προβλέψει το Γραφείο Δημοσιονομικής Ευθύνης και αποτελεί το μεγαλύτερο δανεισμό για τον μήνα τα τελευταία πέντε χρόνια.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Winner η Βρετανία στο λιανεμπόριο παρά τους φόρους

Επενδύει £500 εκατ. σε βρετανική εταιρεία η Nvidia

MI6 για Πούτιν: Δεν θέλει ειρήνη μέσω διαπραγμάτευσης

Ψηλά παραμένει ο πληθωρισμός στη Βρετανία, σε δύσκολο σταυροδρόμι η ΒοΕ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο