Βουτιά στις τιμές παραγωγού Γερμανίας λόγω Ενέργειας

Οι τιμές παραγωγού στη Γερμανία υποχώρησαν κατά 2,2% τον Αύγουστο σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή στατιστική υπηρεσία Destatis. Σε μηνιαία βάση, το ποσοστό μειώθηκε κατά 0,5%.
Κύριος παράγοντας για την ετήσια πτώση ήταν οι τιμές της ενέργειας, που μειώθηκαν κατά 8,5% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2024. Οι τιμές των ενδιάμεσων αγαθών επίσης υποχώρησαν, καταγράφοντας πτώση 1%.
Αντίθετα, οι τιμές κεφαλαιουχικών, καταναλωτικών και διαρκών αγαθών αυξήθηκαν τον Αύγουστο, με άνοδο 1,8%, 3,3% και 1,7% αντίστοιχα, σε ετήσια βάση.