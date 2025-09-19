#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Βουτιά στις τιμές παραγωγού Γερμανίας λόγω Ενέργειας

Οι τιμές παραγωγού στη Γερμανία μειώθηκαν τον Αύγουστο, με την Ενέργεια να καταγράφει πτώση 8,5%. Αντίθετα, τα καταναλωτικά και διαρκή αγαθά σημείωσαν άνοδο, δείχνοντας μικτή εικόνα στο κόστος παραγωγής.

Δημοσιεύθηκε: 19 Σεπτεμβρίου 2025 - 10:58

Οι τιμές παραγωγού στη Γερμανία υποχώρησαν κατά 2,2% τον Αύγουστο σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή στατιστική υπηρεσία Destatis. Σε μηνιαία βάση, το ποσοστό μειώθηκε κατά 0,5%.

Κύριος παράγοντας για την ετήσια πτώση ήταν οι τιμές της ενέργειας, που μειώθηκαν κατά 8,5% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2024. Οι τιμές των ενδιάμεσων αγαθών επίσης υποχώρησαν, καταγράφοντας πτώση 1%.

Αντίθετα, οι τιμές κεφαλαιουχικών, καταναλωτικών και διαρκών αγαθών αυξήθηκαν τον Αύγουστο, με άνοδο 1,8%, 3,3% και 1,7% αντίστοιχα, σε ετήσια βάση.

