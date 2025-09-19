#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ισπανία: Στηρίζει τις προσπάθειες ΕΕ για αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών assets

Υποστηρίζουμε την αύξηση της χρηματοδότησης για την Ουκρανία όσο το δυνατόν περισσότερο, δήλωσε ο υπουργός Οικονομίας, Κάρλος Κουέρπο.

Δημοσιεύθηκε: 19 Σεπτεμβρίου 2025 - 12:11

Η ισπανική κυβέρνηση υποστηρίζει τις προσπάθειες που γίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στην ΕΕ για να συμβάλουν στη χρηματοδότηση της ουκρανικής κυβέρνησης, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Οικονομίας της Ισπανίας Κάρλος Κουέρπο.

«Από την πλευρά της Ισπανίας, υποστηρίζουμε την αύξηση όσο το δυνατόν περισσότερο της χρηματοδότησης για την Ουκρανία…», σημείωσε ο Κουέρπο σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Bloomberg TV. «Υποστηρίζουμε την εξέταση πραγματικά δημιουργικών τρόπων για να χρησιμοποιηθούν επίσης αυτά τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία».

Ο Ισπανός υπουργός Οικονομίας σημείωσε εξάλλου ότι η Ισπανία, η οποία είναι μια από τους βασικούς εισαγωγείς ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εργάζεται για να μειώσει αυτές τις εισαγωγές και για να διαφοροποιήσει τις πηγές των προμηθειών της στρεφόμενη σε χώρες, όπως οι ΗΠΑ.

Η γερμανική κυβέρνηση αναμένει πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, την οποία τότε θα εξετάσει, δήλωσε παράλληλα σήμερα ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Λαρς Κλινγκμπάιλ.

«Όλα πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά και τώρα αναμένουμε πολύ συγκεκριμένα τις προτάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά η Γερμανία θα αναλάβει έναν ρόλο με τον οποίο θέλουμε να διευκολύνουμε την κατάσταση κι όχι έναν με τον οποίο θα τη δυσχεράνουμε», σημείωσε.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

