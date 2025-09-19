Ρώσοι στρατιώτες σέρνονται μέσα σε άδειους αγωγούς φυσικού αερίου

Οι ρωσικές δυνάμεις που αγωνίζονται να κερδίσουν έδαφος στην Ουκρανία στέλνουν στρατεύματα και προμήθειες μέσω άδειων αγωγών φυσικού αερίου, προκειμένου να αποφύγουν τις θανατηφόρες επιθέσεις με drones.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η τελευταία χρήση αγωγών ως μέσο πολέμου έλαβε χώρα γύρω από το Κουπιάνσκ, έναν σημαντικό σιδηροδρομικό κόμβο περίπου 120 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Χάρκοβο, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας.

Καθώς οι Ρώσοι στρατιώτες προσπαθούν να ανακαταλάβουν την πόλη στο πλαίσιο μιας στρατιωτικής επιχείρησης που διαρκεί εβδομάδες, έστειλαν προσωπικό μέσα σε έναν αγωγό φυσικού αερίου κάτω από τον ποταμό Όσκιλ, σύμφωνα με αξιωματούχους και των δύο πλευρών.

Η μετατροπή των υποδομών φυσικού αερίου της σοβιετικής εποχής σε υπόγειους χώρους στους οποίους σέρνονται οι στρατιώτες -μια αποστολή που συχνά απαιτεί σωματική δύναμη από τα στρατεύματα που έχουν ονομαστεί «δυνάμεις αγωγών»- είναι η τελευταία καινοτομία στην επίπονη προσπάθεια της Μόσχας να καταλάβει εδάφη κατά μήκος μιας γραμμής μετώπου που έχει μετακινηθεί ελάχιστα τα τελευταία τρία χρόνια.