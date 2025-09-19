#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ρώσοι στρατιώτες σέρνονται μέσα σε άδειους αγωγούς φυσικού αερίου

Η Μόσχα στέλνει δυνάμεις και εφόδια μέσω άδειων αγωγών φυσικού αερίου στο Κουπιάνσκ, για να αποφύγει επιθέσεις με drones, σε μια νέα τακτική κατάκτησης περιοχής στην Ουκρανία.

Ρώσοι στρατιώτες σέρνονται μέσα σε άδειους αγωγούς φυσικού αερίου

Δημοσιεύθηκε: 19 Σεπτεμβρίου 2025 - 12:23

Οι ρωσικές δυνάμεις που αγωνίζονται να κερδίσουν έδαφος στην Ουκρανία στέλνουν στρατεύματα και προμήθειες μέσω άδειων αγωγών φυσικού αερίου, προκειμένου να αποφύγουν τις θανατηφόρες επιθέσεις με drones.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η τελευταία χρήση αγωγών ως μέσο πολέμου έλαβε χώρα γύρω από το Κουπιάνσκ, έναν σημαντικό σιδηροδρομικό κόμβο περίπου 120 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Χάρκοβο, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας.

Καθώς οι Ρώσοι στρατιώτες προσπαθούν να ανακαταλάβουν την πόλη στο πλαίσιο μιας στρατιωτικής επιχείρησης που διαρκεί εβδομάδες, έστειλαν προσωπικό μέσα σε έναν αγωγό φυσικού αερίου κάτω από τον ποταμό Όσκιλ, σύμφωνα με αξιωματούχους και των δύο πλευρών.

Η μετατροπή των υποδομών φυσικού αερίου της σοβιετικής εποχής σε υπόγειους χώρους στους οποίους σέρνονται οι στρατιώτες -μια αποστολή που συχνά απαιτεί σωματική δύναμη από τα στρατεύματα που έχουν ονομαστεί «δυνάμεις αγωγών»- είναι η τελευταία καινοτομία στην επίπονη προσπάθεια της Μόσχας να καταλάβει εδάφη κατά μήκος μιας γραμμής μετώπου που έχει μετακινηθεί ελάχιστα τα τελευταία τρία χρόνια.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ουκρανία: Πέντε νεκροί από ρωσικό πλήγμα στην Κοστιαντινίβκα

Γκεράσιμοφ: Τα ρωσικά στρατεύματα προελαύνουν σε όλα τα μέτωπα

Οι ΗΠΑ ενέκριναν την πώληση αντιαρματικών πυραύλων στην Πολωνία

Ρωσικά πλήγματα κατά σιδηροδρομικών υποδομών στην κεντρική Ουκρανία

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο