Με συμφωνία-μαμούθ για την εξαγορά της Metsera, η Pfizer διεκδικεί μερίδιο στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά φαρμάκων απώλειας βάρους, μετά τα δικά της αποτυχημένα πειράματα. Αλμα 58% για τη μετοχή της Metsera.

Η Pfizer μπαίνει δυνατά στα φάρμακα κατά παχυσαρκίας με εξαγορά $7,3 δισ.

Δημοσιεύθηκε: 22 Σεπτεμβρίου 2025 - 14:15

Η Pfizer ανακοίνωσε ότι θα εξαγοράσει την εταιρεία Metsera, η οποία αναπτύσσει φάρμακα για την απώλεια βάρους, σε μια συμφωνία αξίας έως 7,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία περιλαμβάνει μελλοντικές πληρωμές, προκειμένου να εξασφαλίσει τη θέση της στην κερδοφόρα αγορά θεραπειών για την παχυσαρκία.

Οπως μεταδίδει το Reuters, η αγορά φαρμάκων για την παχυσαρκία στις ΗΠΑ έχει γνωρίσει μεγάλη άνθηση τα τελευταία χρόνια χάρη στα εξαιρετικά αποτελεσματικά φάρμακα ινκρετίνης από εταιρείες όπως η Novo Nordisk και η Eli Lilly, οι οποίες ανταγωνίζονται για την πρώτη θέση.

Η αγορά είναι μεγάλη και συνεχίζει να αναπτύσσεται ραγδαία, αλλά η κάλυψη από τους ασφαλιστικούς φορείς, το κόστος, η προσφορά και τα ρυθμιστικά ζητήματα θα καθορίσουν το τελικό μέγεθός της.

Η συμφωνία είναι η τελευταία προσπάθεια της Pfizer για να εξασφαλίσει μια θέση στην αγορά θεραπείας της παχυσαρκίας, μετά από πισωγυρίσματα στις δικές της προσπάθειες ανάπτυξης του χαπιού απώλειας βάρους danuglipron.

Η Pfizer θα πληρώσει 47,50 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά, ποσό που αντιπροσωπεύει premium περίπου 43% σε σχέση με την τελευταία τιμή κλεισίματος της Metsera, η οποία έχει έδρα στη Νέα Υόρκη.

Η Metsera δικαιούται επίσης να λάβει επιπλέον 22,50 δολάρια ανά μετοχή, υπό την προϋπόθεση της επίτευξης ορισμένων στόχων απόδοσης. Οι μετοχές της έκαναν άλμα 56% στις προσυνεδριακές συναλλαγές.

Οι Financial Times είχαν μεταδώσει τη συμφωνία την Κυριακή.

