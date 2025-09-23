Ακριβό φυσικό αέριο το επόμενο καλοκαίρι προβλέπουν επενδυτές

Οι Ευρωπαίοι επενδυτές φυσικού αερίου θεωρούν πως οι τιμές του καυσίμου θα αυξηθούν το καλοκαίρι του 2026, παρότι υπάρχουν ενδείξεις για πιθανή υπερπροσφορά, μεταδίδει το Bloomberg.

Συγκεκριμένα ορισμένοι επενδυτές πιστεύουν ότι οι τιμές φυσικού αερίου θα μπορούσαν να φτάσουν έως και τα 50 ευρώ ανά μεγαβατώρα το καλοκαίρι του 2026, ενώ άλλοι αναμένουν 60% αύξηση σε σχέση με τις τρέχουσες τιμές του καυσίμου (32 ευρώ ανά μεγαβατώρα).

Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη έχουν μειωθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες, καθώς η ήπειρος αυξάνει τον όγκο των αποθεμάτων της. Στην γενικότερη αύξηση της προσφοράς του καυσίμου, αναμένεται να συμβάλλουν και οι νέες μονάδες παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) που θα ξεκινήσουν να λειτουργούν σε βάθος διετίας, ευνοώντας τις συνθήκες για περαιτέρω μείωση των τιμών φυσικού αερίου.

Παράλληλα όμως, πολλοί παράγοντες έχουν εντείνει την αβεβαιότητα στην αγορά ενέργειας. Οι επενδυτές ανησυχούν για τις επιπτώσεις τυχόν πρόσθετων κυρώσεων κατά της Μόσχας, καθώς η ΕΕ ήδη σχεδιάζει να απαγορεύσει τις εισαγωγές ρωσικής ενέργειας από το 2027.

Συνεπώς, αν οι ΗΠΑ και το Κατάρ, που προκρίνονται ως εναλλακτικοί προμηθευτές, δεν καταφέρουν να εντείνουν εγκαίρως την παραγωγή τους, για να καλύψουν το κενό, ενδεχομένως να υπάρξουν ελλείψεις στην αγορά, πιέζοντας τις τιμές του καυσίμου προς τα επάνω.